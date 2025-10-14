¿Piensas hacerte algún estudio clínico de cáncer de mama? Profeco alerta sobre ofertas engañosas

Estudios Clínicos sobre cáncer de mama

Durante octubre, mes dedicado a la concientización sobre el cáncer de mama, muchas clínicas y laboratorios en México ofrecen descuentos y promociones en estudios como mastografías y ultrasonidos de mama.

Sin embargo, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) exhorta a las personas a revisar cuidadosamente los términos y condiciones antes de realizar cualquier pago, ya que algunos descuentos pueden estar sujetos a condiciones no visibles al momento de la contratación.

Monitoreo de precios y recomendaciones

En la edición 584 de la Revista del Consumidor, Profeco presentó un monitoreo de precios aproximados de estudios para detectar anomalías en las glándulas mamarias, disponible en laboratorios, hospitales y clínicas del país.

La institución recomienda verificar la información directamente en los sitios web oficiales de los proveedores para confirmar la veracidad de las ofertas y asegurarse de que los servicios se brinden en condiciones seguras, transparentes y confiables.

Cuidado con los costos adicionales

Profeco advierte que muchas promociones pueden incluir cargos extras que no siempre son visibles desde el inicio.

Estos pueden corresponder a consultas de valoración previa, interpretación médica de resultados u otros análisis complementarios.

Comparar, investigar y prevenir

El organismo también aconseja a las y los consumidores cotizar en varios establecimientos, comparar precios, y leer reseñas en redes sociales para conocer la experiencia de otros usuarios.

Adoptar esta práctica, indica Profeco, no sólo protege la economía familiar, sino que también fomenta una cultura de consumo responsable que contribuye al cuidado integral de la salud.

Profeco, cáncer de mama, octubre rosa, estudios clínicos, mastografía, ultrasonido de mama, descuentos, promociones falsas, derechos del consumidor, Revista del Consumidor, Teléfono del Consumidor, publicidad engañosa, salud de la mujer, servicios médicos, costos ocultos, prevención.