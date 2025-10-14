Ratifica Senado a Roberto Velasco como subsecretario para América del Norte; “cooperación sin subordinación con EU”, dice

Roberto Velasco (Mario Jasso)

Con 89 votos en pro, 1 en contra y 11 abstenciones, el pleno del Senado ratificó el nombramiento de Roberto Velasco como subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

La panista Lilly Téllez, manifestó su voto en contra y le pidió al nuevo subsecretario que por su conducto solicite a la presidente Claudia Sheinbaum emitir dos felicitaciones:

“Una al presidente Donald Trump por haber alcanzado los acuerdos de paz en Gaza para los pueblos de Israel y de Palestina. Y otra a la distinguida premio Nobel de la Paz, María Corina Machado por el reconocimiento internacional a su labor incansable por Venezuela”, demandó

Téllez explicó que esa petición la hace porque en este Senado “hay muchos interesados por la paz mundial, los derechos humanos y la dignidad de los pueblos”.

“Esos que andan envueltos en bufanda palestina no han podido quitar su mirada de Gaza, aun pese que a unos kilómetros de aquí, en nuestro propio país, el narcoterrorismo comete un auténtico genocidio”, fustigó

El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Alejandro Murat, respaldó el nombramiento de Velasco al asegurar que ha demostrado que tiene la capacidad, talento y experiencia en el servicio exterior mexicano para poder construir las relaciones de confianza y amistad que merece Canadá y Estados Unidos con México.

Luis Donaldo Colosio, senador de Movimiento Ciudadano y María de Jesús Díaz, senadora del PAN, a nombre de sus partidos dieron el beneplácito a Velasco.

Colosio subrayó la necesidad de impulsar acuerdos bilaterales y misiones para reducir el flujo ilícito de armas hacia México, así como fortalecer el diálogo parlamentario con Estados Unidos.

Por su parte, María de Jesús Díaz, resaltó la trayectoria profesional y académica de Velasco, y enfatizó que su gestión debe enfocarse en la diplomacia económica, la cooperación trilateral y el bienestar de la ciudadanía.

Antes, Velasco compareció ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado para fundamentar la idoneidad de su nombramiento y presentar el plan de trabajo que guiará la relación de México con sus socios estratégicos, Estados Unidos y Canadá.

Durante su intervención, Velasco destacó que la relación con Estados Unidos se mantendrá bajo los principios de respeto a la soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida, confianza mutua y cooperación sin subordinación.

“Con el gobierno de Estados Unidos mantendremos un diálogo continuo, guiado por los principios de respeto a la soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida, confianza mutua y cooperación sin subordinación”, recalcó

El objetivo –agregó--es dar seguimiento a los acuerdos bilaterales para garantizar la estabilidad económica, mantener la buena cooperación en seguridad de migración y, sobre todo, proteger los derechos de los con nacionales en Estados Unidos.

Subrayó que el objetivo principal será dar seguimiento a los acuerdos bilaterales, garantizar la estabilidad económica, fortalecer la cooperación en seguridad y migración, y proteger los derechos de las y los mexicanos en territorio estadounidense.

En cuanto a Canadá, Velasco señaló que México mantiene una asociación estratégica integral, resultado de los encuentros entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el primer ministro Mark Carney, orientada a construir una región más próspera, segura, inclusiva y sostenible.

La Subsecretaría, dijo, dará seguimiento al Plan de Acción México-Canadá, que servirá como hoja de ruta para los próximos tres años.

A nivel trilateral, Velasco resaltó que América del Norte es una de las regiones más dinámicas y competitivas a nivel global, por lo que se trabajará para fortalecer el comercio regional, garantizar que el crecimiento económico se traduzca en bienestar social y mantener un diálogo constante en el marco del T-MEC, incluyendo su revisión estratégica.

Además, mencionó la participación de México en la Mesa Única para la Copa Mundial FIFA 2026, coordinando esfuerzos con Estados Unidos y Canadá para este evento histórico.

Velasco también reafirmó el compromiso de México con una política migratoria basada en el humanismo mexicano, centrada en el respeto a los derechos y dignidad de las personas migrantes.