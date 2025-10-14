SICT presenta avances en atención a carreteras afectadas por lluvias: se reportan 358 incidencias en cinco estados

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó sobre los avances en la atención a carreteras estatales y municipales afectadas por las recientes lluvias en los estados de Veracruz, Hidalgo, Querétaro, San Luis Potosí y Puebla, donde se han registrado 358 incidencias y 64 personas fallecidas.

Jesús Esteva Medina

Durante la conferencia “La Mañanera del Pueblo”, el titular de la SICT, Jesús Antonio Esteva Medina, explicó que de las 358 incidencias detectadas en caminos y autopistas, 99 ya fueron atendidas, 115 se encuentran en proceso y 144 permanecen pendientes. Detalló que Hidalgo y Veracruz son los estados con mayor número de afectaciones, al concentrar la mayor parte de los daños ocasionados por las precipitaciones recientes.

El funcionario indicó que para enfrentar la emergencia, la SICT desplegó 667 máquinas y 4 mil 741 trabajadores, además de 41 helicópteros que realizan puentes aéreos con el fin de llegar a las comunidades que permanecen incomunicadas. En total, se han identificado 39 puentes afectados en los cinco estados.

En Hidalgo, se reportan 244 incidencias, de las cuales 85 ya fueron atendidas. Existen 87 caminos abiertos parcialmente y 72 cerrados, mientras que 155 localidades permanecen incomunicadas y 65 municipios presentan afectaciones. Para atender la situación, se cuenta con 155 máquinas y 310 trabajadores.

En el caso de Veracruz, se registran 41 incidencias, de las cuales 40 han sido atendidas. Se mantienen 34 caminos cerrados y 57 localidades incomunicadas distribuidas en 10 municipios, donde trabajan 119 máquinas y 158 empleados de la SICT.

En Puebla, las lluvias provocaron 33 incidencias, con 4 ya atendidas. Se reportan 15 caminos cerrados y 77 localidades incomunicadas en 23 municipios afectados, donde participan 34 máquinas y 80 trabajadores en las labores de rehabilitación.

En Querétaro, se contabilizan 30 incidencias con 23 caminos abiertos parcialmente y 7 cerrados, además de 18 localidades incomunicadas en 4 municipios. En esa entidad operan 9 máquinas y 36 trabajadores.

Mientras tanto, en San Luis Potosí, se registran 10 incidencias, de las cuales 9 ya fueron atendidas. Se mantiene un camino abierto parcialmente y 9 cerrados, con la participación de 27 máquinas y 32 trabajadores en las tareas de recuperación.

El secretario Jesús Esteva Medina aseguró que existe una coordinación constante entre los tres niveles de gobierno para restablecer la conectividad y garantizar la seguridad de los usuarios. Señaló que las acciones de la SICT continuarán durante los próximos días, priorizando la atención a los municipios donde aún hay comunidades incomunicadas y daños estructurales en carreteras y puentes.

“El trabajo conjunto entre los tres niveles de gobierno ha permitido avanzar en la reapertura de caminos y la atención inmediata de las afectaciones más graves”, destacó el titular de la dependencia federal, quien reiteró que los esfuerzos continuarán hasta restablecer por completo la red carretera en las zonas más golpeadas por las lluvias.