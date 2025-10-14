UdeG honra la vida del Maestro Arturo Álvarez Domínguez; enseñó con Fe y Ciencia

El Maestro Arturo Álvarez Domínguez enseñó química y supo mezclar en cada clase Fe, el Conocimiento y el Amor por sus alumnos, señala la UdeG — Porque como Profesor de la Universidad de Guadalaja (UdeG) inspiró, formó y acompañó a más de 30 generaciones, la vida y obra del Maestro Aturo Álvarez Domínguez es presentada en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería de esa casa de estudios.

La institución informó que del 14 al 17 de octubre en el aula 17 módulo E, justo donde el Profesor impartía cátedra, es mostrada la exposición “La Química de la Docencia”, para que la obra de Álvarez Domínguez sea conocida y difundida.

“La Química de la Docencia”, fue una explosión itinerante que visitó 13 estados de la República y fue disfrutada por más de 50 mil personas, orientada a presentar y recordar la vida y el legado de Arturo Álvarez Ramírez, añadió.

“La exposición comparte el legado de Álvarez Ramírez a través de objetos personales, la recreación de laboratorios y aulas de su época, y un conjunto de pinturas, fotografías, testimonios y documentos que demuestran su sencillez, profesionalismo y amor por Dios, la vida y los demás, sus alumnos”, indicó la UdeG.

Recordó que el Profesor fue nieto de un arriero, hijo de un maestro albañil y de una mujer campesina, nacido un 5 de mayo de 1935, en Ciudad Guzmán, Jalisco, dónde creció y estudió hasta 1951.

Ese año se trasladó a la ciudad de Guadalajara, dónde pasó el resto de su vida; en 1953 cursó sus estudios profesionales en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Guadalajara y tres estadías en universidades de USA, Siraqius en Bufalo NY y dos en la Universidad del Sur de California, recordó la institución.

Quienes le conocieron y quienes han conocido su vida a través de su biografía, son conmovidos por “la vida muy normal que llevó como profesor universitario, el fruto en su Familia y en su ambiente profesional, donde dejó la huella del espíritu cristiano que siempre lo caracterizó”.

En el año 1991 le fue detectado un aneurisma aórtico que le llevó a la muerte el 28 de noviembre de 1992.

Desde entonces fue promovida su causa de santidad; su proceso de canonización fue iniciado en Guadalajara, Jalisco, el 25 de octubre de 2021.

UdeG honra la vida del Maestro Arturo Álvarez Domínguez; enseñó con Fe y Ciencia