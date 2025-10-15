Actualizan crifra a 66 muertos por fuertes inundaciones derivadas de las recientes lluvias torrenciales

Sheinbaum actualiza cifra de muertos por inundaciones en 5 estados

La presidenta Claudia Sheinbaum actualizó la cifra a 66 fallecidos derivados de las recientes lluvias torrenciales en 5 estados del país.

Desde la conferencia mañanera del Palacio Nacional, la mandataria informó que en Hidalgo, una persona más perdió la vida, por lo que la crifra subió a 66 e indicó que esta entidad cuenta con más comunidades que se encuentran incomunicadas.

“Estamos haciendo un micrositio de información pública para que todo esto se pueda conocer. Otro dato importante es que se han localizado 103 personas a partir del 079 que se habían reportado como no localizadas”. expresó.

Asimismo, anunció la creación de un micrositio donde se concentrarán los datos oficiales sobre personas fallecidas, desaparecidas, viviendas dañadas y comunidades incomunicadas.

Comunidades prioritarias

Sheinbaum agregó que el Gobierno ha clasificado 191 comunidades como “prioritarias” basados en el porcentaje de viviendas afectadas

“Prioritarios se define a partir del porcentaje de viviendas afectadas, que es alrededor del 30 %, 20 %. Se atienden todos, pero se le da mayor peso. Ahí en donde se consideran prioritarios”, mencionó.

Además dice que se le esta dando prioridad a localidades donde hay interrupciones de servicios básicos como electricidad, aunque no haya daños estructurales en hogares.

“Se están haciendo los censos de qué necesita cada localidad aislada y desde el principio se están llevando despensas, agua potable e incluso trasladando personas que requieren una atención médica”, añadió.