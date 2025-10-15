CFE avanza 92% en el restablecimiento eléctrico en estados afectados por lluvias

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que ha logrado restablecer el suministro eléctrico en un 92% en los cinco estados afectados por las lluvias intensas: Veracruz, San Luis Potosí, Hidalgo, Querétaro y Puebla.

Mañanera (Toma de pantalla)

Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la directora general de la CFE, Emilia Esther Calleja Alor, explicó que el reporte corresponde al corte del 15 de octubre y que las labores de restablecimiento se mantienen activas las 24 horas en las zonas donde aún existen afectaciones.

Calleja Alor precisó que, en esta fase, el ritmo de avance podría disminuir debido a las condiciones geográficas y el aislamiento de algunas comunidades. “Los avances se verán un poco menos ágiles, derivados de las condiciones y del aislamiento de las comunidades que aún nos quedan por restablecer”, señaló la funcionaria.

El operativo de la CFE se desarrolla en coordinación con el Sistema Nacional de Protección Civil, la Secretaría de Salud, y los gobiernos estatales y municipales, con el objetivo de reconectar el servicio eléctrico en el menor tiempo posible y garantizar la seguridad de los habitantes.

Además del restablecimiento energético, la CFE informó que se han entregado 13 mil chips de telefonía e internet de manera gratuita, con 250 minutos para llamadas nacionales e internacionales y 250 mensajes SMS, a fin de facilitar la comunicación de las personas afectadas en las zonas con conectividad limitada.