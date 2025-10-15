DIMAQ rechaza señalamientos sobre reutilización de insumos médicos

. .

La empresa Distribuidora de Materiales Quirúrgicos MTY SA de CV (DIMAQ) negó categóricamente las acusaciones públicas que la vinculan con la presunta venta de productos quirúrgicos reutilizados a hospitales en Monterrey, Nuevo León.

Desde su fundación en 2017, DIMAQ ha mantenido como principio rector el suministro de insumos, consumibles y aparatos médicos de alta calidad a instituciones públicas y privadas en todo el país. A través de su vocera, Wendy Angélica Alvarado Díaz, la compañía reafirmó su compromiso con la excelencia y la atención ejemplar que ha consolidado su reputación como proveedor confiable en el sector salud.

La empresa subrayó que cumple rigurosamente con los lineamientos establecidos en la Ley General de Salud, así como con las normas oficiales mexicanas NOM-241-SSA1-2021 y NOM-016-SSA3-2012, sin haber recibido quejas por parte de sus clientes a lo largo de su trayectoria.

DIMAQ destacó su liderazgo en áreas como artroscopía, ortopedia, traumatología y cirugía articular, donde sus soluciones técnicas han fortalecido la relación entre pacientes y hospitales. Actualmente, provee productos médicos a 18 instituciones de alto nivel, con resultados positivos que respaldan su desempeño.

Asimismo, la empresa informó sobre sus vínculos comerciales con 10 compañías nacionales e internacionales especializadas en osteosíntesis y medicina del deporte, lo que refuerza su posición como opción segura y confiable en el mercado.

Hasta el momento, ni la Secretaría de Salud federal, ni la de Nuevo León, ni la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) han emitido comentarios oficiales respecto a las acusaciones mencionadas.