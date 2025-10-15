Durante el gobierno de AMLO, la UIF presentó al menos 10 denuncias relacionadas con Huachicol fiscal : Nieto

Santiago Nieto se deslindó de José María "Chema" Tapia, ex director del Fonden y también aspirante al gobierno de Querétaro por Morena (La Crónica de Hoy)

El ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, en el gobierno del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, reveló que durante su gestión al frente del organismo presentó al menos 10 denuncias relacionadas con presuntos casos de “huachicol fiscal”, en los que estarían involucrados administradores y agentes aduanales.

En entrevista, tras acompañar al secretario de Economía, Marcelo Ebrard, durante su comparecencia ante el Senado en el marco de la Glosa del Primer Informe de Gobierno, Nieto precisó que las denuncias se formularon por operaciones irregulares detectadas en las aduanas, que apuntaban a la existencia de una red de evasión y contrabando de combustibles a través de mecanismos fiscales y administrativos.

“Hubo, por lo menos, diez denuncias que se presentaron en ese momento que me tocó a mí, relacionadas con administradores aduanales y agentes aduanales vinculados con un posible huachicol fiscal. Esto es algo que está en las propias líneas de comunicación de la época”, explicó.

El también director del Instituto Mexicano de la Protección Intelectual (IMPI)aseguró que ninguna organización criminal como el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha intentado registrar marcas ante el IMPI pero si lo intentara de inmediato se le negaría.

“Evidentemente no, y además si quisiera registrar una marca, pues eso se lo impedirían de manera inmediata”, indicó

Nieto Castillo también se refirió a su posible participación política rumbo al proceso electoral en Querétaro, donde ) reconoció su interés por la candidatura de Morena a esa entidad aunque aclaró que por ahora no forma parte de ninguna deliberación partidista.

En ese sentido se apresuró a deslindarse del ex director del Fondo Nacional de Desastres (Fonden) en tiempos de Enrique Peña Nieto, José María “Chema” Tapia,y aseguró no tener relación alguna con el también queretano y aspirante de Morena al gobierno de esa entidad.