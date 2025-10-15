Esta es la academia de Ucrania en la que entrenan narcos mexicanos, según The Telegraph

Entrenamiento de Cárteles mexicano con drones en Ucrania

Cárteles del narcotráfico han enviado a algunos de sus miembros a la Legión Internacional de Ucrania buscando que aprendan a usar drones en contextos bélicos, así lo reportó el medio The Telegraph, que refiere reportes de inteligencia en México.

El medio indica que algunos combatientes enviados al país, lograron enrolarse en la Kill House Academy, considerada una institución de élite en el entrenamiento de vehículos aéreos no tripulados en un entorno bélico.

Águila 7

Uno de ellos, identificado como “Águila 7″, es un exsoldado de las fuerzas especiales mexicanas que se alistó en la Legión Internacional ucraniana. Su rendimiento en el curso de la academia fue sobresaliente pero, más que apuntar hacia soldados rusos, tenía en la mira a las fuerzas de seguridad de su país, aseguran informes de inteligencia.

Asimismo, el medio reporta que más que un mercenario, sería un soldado del Cártel de los Zetas que habría sido enviado para aprender a usar drones, una habilidad “necesaria” en la guerra entre el gobierno y el narcotráfico.

“Ucrania al tanto”

La precencia de este sicario y otros presuntos integrantes de Cárteles se hicieron públicas cuando funcionarios de inteligencia de México informaron de ello a Kiev.

Les advirtieron que integrantes del crímen organizado se estaban infiltrando como combatientes extranjeros para aprender a pilotar drones kamikaze con vista en primera persona (FPV), un aparato que permite a los pilotos tener una vista aérea de su objetivo mientras se le aproximan con una carga de explosivos.

Telegraph reporta que la semana pasada se divulgaron imágenes de integrantes del Cártel de Sinaloa mientras utilizaban un nuevo dron kamikaze de fibra óptica, un modelo que tiene la peculiaridad de que se controla a través de un cable y no por medio de una señal de radio, lo que impide eventuales intercepciones.