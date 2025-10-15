Fundación IMSS abre centro de acopio en ayuda a damnificados por lluvias torrenciales 

Centro de acopio de Fundación IMSS Fundación IMSS abre centro de acopio en las oficinas centrales del Seguro Social, para recibir ayuda para las familias que se vieron afectadas por las torrenciales lluvias de la semana pasada

La directora general de Fundación IMSS, Ana Lía de Fátima García, dio a conocer que en las oficinas centrales del IMSS, en avenida paseo de la Reforma 476, planta baja, se estarán recibiendo donaciones en apoyo a las familias que se vieron afectadas por las torrenciales lluvias que se registraron la semana pasada, en diversos municipios de cinco estados.

Con un horario de 9 de la mañana a dos de la tarde, de lunes a viernes el centro de acopio estarán recibiendo las donaciones, las cuales, solicitó, preferentemente sean, alimentos no perecederos como atún, café en polvo, frijol, arroz, sardina,

sopa, agua embotellada, leche en polvo, aceite y azúcar, alimentos enlatados, así como artículos de higiene personal: jabón en barra, pañales desechables, papel higiénico, toallas sanitarias, pasta y cepillos de dientes y productos de limpieza como cloro, limpiador líquido, jergas, trapeadores, detergente, cepillos y escobas.

Ana Lía de Fátima García García resaltó que con esa ayuda se podrá brindar apoyo a quienes más lo necesitan en el país en estos momentos.

Comentó que para quienes prefieran hacer una donación en efectivo, se tiene la cuenta de Fundación IMSS en BBVA, 011 2158 817 o CLABE 0121 8000 1121 5881 72. Al ser donataria autorizada, se puede solicitar un recibo deducible.