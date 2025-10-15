Nacional

Los restos de las víctimas ya fueron identificados y entregados a sus familias; hay siete detenidos como presuntos responsables

Horror en Hermosillo: hallan 60 cadáveres en cementerio clandestino

Por Diana Chávez Zea
Identifican a las 60 víctimas encontradas en un cementerio clandestino en Sonora (Ana Álvarez)

La investigación sobre el hallazgo de 60 cadáveres que se ubicaron en una zona rural, al poniente de Hermosillo Sonora, a la altura de la carretera 26, comienza a tomar resoluciones.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, actualizó las resoluciones del caso del que se llegó a la conclusión de que los crímenes en contra de esas 60 víctimas se realizaron como un “ajuste de cuentas” entre organizaciones delictivas de la zona.

Sobre los responsables del caso, la Fiscalía logró identificar al menos a 7 responsables que ya enfrentan procesos penales; los señalados han sido identificados como Sergio Andrés “N”, Roberto “N”, Ángel Ubaldo “N”, Jesús José “N”, alias “El Siete”, y Daniel Antonio “N”, además de otras personas que ya cuentan con órdenes de aprehensión por los delitos de homicidio y desaparición cometida por particulares.

Por medio de pruebas científicas, las 60 víctimas fueron identificadas y pudieron ser entregados a sus familiares.

Tendencias