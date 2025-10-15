IMSS reconoce importante labor de más de 8 mil camilleros del instituto 

Importante labor de camilleros del IMSS Por primera vez en la historia del Seguro Social, se realizó una ceremonia en reconocimiento de la importante labor del personal de camilleros de la institución con más de 8 mil elementos, quienes todos los días movilizan a más de 201 mil pacientes en todo el territorio nacional

Por primera vez el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) celebró y reconoció la labor de 8,683 camilleros quienes diariamente realizan alrededor de 201 mil movilizaciones de pacientes, soportando no solo el peso físico de su trabajo, sino también la carga emocional al cuidar y acompañar a quienes están en situaciones de vulnerabilidad.

En el marco del Día Institucional del Personal de Camillería, el director general del IMSS, Zoé Robledo, resaltó que ser camillero del Seguro Social es sinónimo de fuerza, lealtad y empatía, elementos fundamentales para brindar un trato digno y humano a los pacientes.

Subrayó el compromiso del personal en momentos críticos como la pandemia de COVID-19, inundaciones, incendios y huracanes, porque siempre han destacado por su disposición para mantenerse firmes y al servicio, incluso en circunstancias adversas y de emergencia.

Cerca del 60% de este gremio han recibido actualización en temas especializados a través del Sistema de Capacitación Virtual (SICAVI) para profesionalizar aún más su trabajo, y con ello reflejar un compromiso constante con la mejora continua.

Destacó la importancia de la referida ceremonia que marca el inicio de una nueva etapa para visibilizar y mejorar las condiciones laborales de los camilleros.

Especial mención merecieron aquellos quienes no pudieron asistir a la referida ceremonia por apoyar con compromiso y entrega, en las labores de las recientes inundaciones.

Por su parte, la doctora Alva Alejandra Santos, directora de Prestaciones Médicas del IMSS, enfatizó que la función del camillero ofrece seguridad, compañía y palabras de aliento que hacen la diferencia en la experiencia del paciente y, con su presencia generan tranquilidad y confianza en situaciones de incertidumbre y dolor.

La titular de la Coordinación de Enfermería, Fabiana Maribel Zepeda, destacó que en el marco de la estrategia 2-30-100, el personal de camillería suma su esfuerzo y su trabajo al realizar movilizaciones a las áreas de Urgencias, Terapias Intensivas, estudios de radiodiagnóstico, entre otros.

En tanto, el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), doctor Rafael Olivos Hernández, celebró el esfuerzo y dedicación de esta categoría, que representa una de las más jóvenes y esenciales dentro de la institución y que además, no solo brindan seguridad en el traslado de pacientes, sino que contribuyen a reducir los tiempos de estancia hospitalaria, favoreciendo la pronta reincorporación de los derechohabientes a su vida cotidiana.

Resaltó que la revisión contractual del Contrato Colectivo de Trabajo garantiza mejoras significativas en las condiciones laborales, especialmente en el retiro de los trabajadores que se han incorporado recientemente, así como la necesidad de optimizar indicadores y fomentar el crecimiento profesional mediante capacitación y becas, con la finalidad de mejorar el servicio que se ofrece a los derechohabientes.

En su oportunidad, en representación del personal de camillería, Fernando Rosas Farías, adscrito a la UMAE de Traumatología y Ortopedia “Lomas Verdes”, con 35 años de servicio en la institución, expresó que durante su vida laboral ha sido testigo de muchas historias, “unas dolorosas, otras agradables, pero en todas, lo que permanece constante es el esfuerzo de mis compañeros por brindar un trato digno, amable y profesional al paciente. Somos parte de un gran equipo junto con médicos, enfermeras y personal de salud”.

Durante el evento se realizó la entrega simbólica de siete reconocimientos a personal de camillería del IMSS, por trayectoria destacada en favor de la derechohabiencia.