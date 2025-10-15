IPN y Lotería Nacional celebran Convenio con “cachito” del Archivo Histórico politécnico

Lotería Nacional e IPN

Desde el Centro Histórico y Cultural “Juan de Dios Bátiz”, la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, y su homólogo en el Instituto Politécnico Nacional (IPN), Arturo Reyes Sandoval,

develaron el billete del Sorteo Superior No. 2861, para celebrar el 25° Aniversario del Archivo Histórico del IPN, que resguarda y custodia la memoria, la identidad y la historia de una de las instituciones educativas y tecnológicas más importantes de México. Asimismo, ambos titulares

firmaron un Convenio General de colaboración académica, científica y tecnológica que fortalecerá la relación entre ambas instituciones; “Si hay una institución educativa que ha formado parte viva de la historia, es el Instituto Politécnico Nacional: orgullo nacional, semillero de talentos, ciencia y técnica al servicio de la patria”, afirmó Olivia Salomón.

La titular de Lotenal manifestó que el billete conmemorativo distingue un cuarto de siglo del Archivo Histórico del IPN y llegará a todo el país para reconocer la memoria viva de una institución que ha formado generaciones de mexicanos comprometidos con el conocimiento, con la ciencia y con el servicio a la nación, sostuvo que el Convenio de colaboración entre Lotería Nacional y el IPN es un paso significativo que permitirá generar capacidades y sinergias a favor de la innovación, el conocimiento y el fortalecimiento Institucional, lo que vibra en consonancia con la visión y el proyecto de nación liderado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, mismo que ostenta como pilares fundamentales la educación pública, la ciencia y la memoria, elementos enarbolados para construir un país más justo, próspero y más digno.

Reyes Sandoval destacó que con la firma del Convenio se unen dos de las más emblemáticas instituciones de la vida nacional de México y confío en que los resultados de la alianza estratégica, pronto se verán reflejados en beneficios tangibles para la comunidad estudiantil y para la sociedad en general: “Ambas instituciones han sido parte esencial en el desarrollo de la historia de nuestro país. Las dos fueron creadas para causas sociales, sumamente definidas en favor de la población con menores posibilidades económicas. Por eso, nos congratulamos de formalizar la firma de este primer Convenio de Colaboración”.

El Sorteo Superior No. 2861 tiene un Premio Mayor de 17 millones de pesos en dos series, así como una bolsa repartible de 51 millones de pesos en premios y se celebrará el viernes 17 de octubre, a las 20:00 horas. La emisión de dos millones 400 mil cachitos ya está en toda la República Mexicana y en miloteria.mx. El sorteo se transmitirá en vivo por el canal de YouTube institucional de Lotería Nacional.