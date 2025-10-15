Juan Ramon de la Fuente revisará con Marco Rubio las visas revocadas a políticos mexicanos

Reunión entre De la Fuentes y Rubio

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sostendrá una reunión con el canciller de México, Juan Ramón de la Fuente, para abordar la revocación de visas a funcionarios y políticos mexicanos, según confirmaron fuentes oficiales de ambos gobiernos.

De acuerdo con los reportes, la administración del expresidente Donald Trump, ordenó retirar al menos 50 visas a servidores públicos y figuras políticas mexicanas, una medida que generó tensiones diplomáticas entre ambos países.

El encuentro entre De la Fuente y Rubio se llevará a cabo en el edificio principal del Departamento de Estado, en Washington D.C., en un contexto de cierre parcial de las funciones no esenciales del Gobierno Federal de Estados Unidos.

El Gobierno estadounidense publicó un comunicado el pasado martes 14 de octubre, confirmando la reunión y destacando que será de carácter privado.

Relación diplomática entre México y Estados Unidos

De acuerdo con información de Grupo Reforma, un alto funcionario del Departamento de Estado señaló que, pese a las diferencias políticas, se mantienen buenas relaciones diplomáticas entre la administración de Donald Trump y el gobierno de Claudia Sheinbaum.

Razones detrás de las visas canceladas

Un funcionario del Departamento de Estado estadounidense aclaró que las visas son un privilegio, no un derecho, incluso para funcionarios extranjeros, y detalló los principales motivos de las revocaciones:

Sobrepasar la duración autorizada de la estadía

Vínculos con corrupción o narcotráfico

Actuar como agente del Partido Comunista chino

Espionaje

Facilitar la inmigración ilegal

La revisión de estas decisiones por parte de De la Fuente y Rubio ocurre en medio de una nueva etapa de diálogo bilateral entre México y Estados Unidos.