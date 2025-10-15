Le descubren depa de lujo al ex director del FONDEN con valor de 12 MDD en Miami

Descubren departamento de lujo en Miami al exdirector del FONDEN

El exfuncionario José María “Chema” Tapia Franco, quien fue director del Fondo Nacional de Desastres Naturales (FONDEN) entre 2013 y 2016, posee un departamento de lujo en Miami, ubicado en la avenida Collins número 17975, unidad 602, en la zona de Sunny Isles Beach, una de las áreas más exclusivas del sur de Florida.

De acuerdo con información de Jorge García Orozco, pública del registro de propiedades, la unidad cuenta con cuatro recámaras y cinco baños, con una superficie habitable de 3,854 pies cuadrados (aproximadamente 358 metros cuadrados).

El inmueble forma parte del complejo residencial 888 Via Acqualina Condo, uno de los desarrollos más lujosos de la ciudad.

Departamento valuado en más de 12 millones de dólares

Según los registros inmobiliarios del condado de Miami-Dade, el valor estimado del departamento asciende a 12 millones 112 mil 300 dólares, equivalentes a más de 210 millones de pesos mexicanos.

El folio catastral 31-2202-087-0400 indica que el propietario registrado es José María Tapia Franco, quien también aparece con la dirección postal del mismo inmueble: 17975 Collins Ave Unit N-602, Sunny Isles Beach, FL 33160.

Datos de la propiedad:

Subdivisión: 888 Via Acqualina Condo

Área habitable: 3,854 sq.ft

Año de construcción: 2023

Zonificación: Residencial / Hoteles & Moteles-General

Número de pisos: 1

Valor estimado mensual de refinanciamiento: 583,530 dólares.

Lujo en contraste con un pasado controvertido

El descubrimiento de esta propiedad millonaria en Miami cuestiona cómo un exfuncionario relacionado con presuntos actos de corrupción puede poseer un inmueble valuado en más de 12 millones de dólares en una de las zonas más caras del mundo.

Mientras tanto, el exdirector del FONDEN no ha emitido declaraciones públicas sobre la propiedad ni ha explicado el origen de los recursos con los que fue adquirida.