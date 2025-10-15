Leche para el Bienestar envía agua potable a comunidades afectadas por los huracanes Raymond y Priscilla

Bolsas de 2 litros con agua potable proporcionadas por Leche para el Bienestar

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a través de Leche para el Bienestar, puso en marcha un plan de apoyo humanitario para llevar agua potable a las comunidades afectadas por los huracanes Raymond y Priscilla en los estados de Puebla, Hidalgo y Veracruz.

De acuerdo con el director general de Leche para el Bienestar, Antonio Talamantes Geraldo, el operativo se realiza por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con el objetivo de garantizar una atención inmediata y efectiva a las familias damnificadas.

Como parte del plan, se distribuirán 90 mil litros de agua potable en bolsas de dos litros, las cuales serán trasladadas en tres camiones con capacidad de 30 mil litros cada uno, para ser entregadas de forma directa a la población afectada.

“Nos encontramos en la planta de Tlalnepantla, una de las 10 plantas industrializadoras que tenemos en el país, supervisando el envío de agua potable a los estados afectados... para garantizar atención inmediata a las comunidades damnificadas”, señaló Talamantes.

La operación forma parte del compromiso del Gobierno de México de brindar ayuda oportuna ante emergencias naturales. Estas acciones, explicó Talamantes, se realizan en coordinación con los gobiernos estatales y municipales, fortaleciendo así el trabajo conjunto en beneficio de la población.