Más de 12 mil elementos del Ejército y la Marina atienden emergencia en cinco estados

Durante la Conferencia del Pueblo, las autoridades federales presentaron los avances en la atención a la emergencia provocada por las lluvias y deslaves en los estados de Puebla, San Luis Potosí, Veracruz, Querétaro e Hidalgo, con reportes de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Secretaría de Marina (SEMAR), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Secretaría de Bienestar.
El titular de la SEDENA, Ricardo Trevilla Trejo, informó que en los cinco estados se activó el Plan DN-III-E, con el despliegue de 8 mil 389 efectivos del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana. Del 9 al 14 de octubre, los elementos han logrado la evacuación de 344 personas, además de 121 operaciones aéreas y la entrega de 75 mil 387 despensas en las zonas afectadas.
En Hidalgo, el estado con mayor número de comunidades incomunicadas, se establecieron tres puentes aéreos en Zimapán, Zacualtipán y Pachuca, este último como base principal de operaciones para el traslado de víveres y atención médica.
Por su parte, el titular de la Secretaría de Marina (SEMAR), Raymundo Pedro Morales Ángeles, señaló que se mantienen 4 mil 300 elementos desplegados en apoyo a los cinco estados, con el uso de 102 vehículos, 8 aviones, 9 helicópteros, 5 buques y 19 embarcaciones. Las labores se han concentrado especialmente en los municipios veracruzanos de Poza Rica, El Álamo y El Higo, donde diariamente se realiza al menos un vuelo de ayuda humanitaria para abastecer a las comunidades aisladas.
En materia eléctrica, la titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Emilia Calleja Alor, reportó un 92% de restablecimiento del servicio, con 21 mil 914 usuarios aún afectados. Informó que las labores de reconexión se mantienen día y noche, con 544 trabajadores en Hidalgo, donde los deslaves han provocado la caída de postes, además de 116 empleados en Veracruz, 66 en Puebla y 15 en Querétaro, donde se ha recurrido a vías alternas ante los caminos bloqueados.
Para garantizar la reconexión eléctrica, la CFE ha trasladado 389 toneladas de materiales a las zonas afectadas. Adicionalmente, entregó 13 mil chips de telefonía móvil sin costo, con 250 minutos y 250 mensajes SMS, para que la población pueda comunicarse con familiares y autoridades.
Finalmente, la Secretaría de Bienestar informó que hasta el momento se han censado 13 mil 377 viviendas afectadas, con la participación de 6 mil servidores de la nación, quienes recorren las comunidades damnificadas para levantar los registros que permitirán canalizar apoyos directos a las familias más afectadas.
Las autoridades federales reiteraron que las acciones de rescate, apoyo y restablecimiento continuarán de manera permanente hasta garantizar la normalización total de servicios y la atención a todas las comunidades incomunicadas.