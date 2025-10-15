Secretaria de Gobernación supervisa ayuda humanitaria para Hidalgo 

La titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, verificó este miércoles, la logística que se sigue para llevar apoyos a los diferentes poblados del estado de Hidalgo, que se vieron afectados por las torrenciales lluvias registradas la semana pasada.
A su arribo a la entidad, en el Aeropuerto Nacional “Ingeniero Juan Guillermo Villasana”, la funcionaria federal supervisó las labores de envío de ayuda a las personas afectadas, en compañía del gobernador Julio Menchaca, así como de los subsecretarios de Gobierno, César Yáñez; y de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina,
La titular de Gobernación aprovechó para externar su agradecimiento a las personas que están haciendo donaciones de lo que pueden, de lo que les nace; desde grandes empresarios hasta personas que llegan con agua o un kilo de frijol.
“Es una solidaridad en el país la que se ha detonado por consecuencia de esta tragedia. Vamos a seguir trabajando de manera coordinada”, resaltó.
La encargada de la política interior del país y el mandatario estatal sobrevolaron los municipios de Tianguistengo, Tenango de Doria, Huehuetla y San Bartolo Tutotepec.
En esa zona existe un puente aéreo para hacer llegar medicinas, víveres, despensas y artículos de limpieza, entre otros insumos.
Desde el domingo, personal de la Segob, en coordinación con autoridades estatales y municipales, apoya en las labores de ayuda a la población afectada.
Recordó que la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, instruyó trabajar de manera coordinada con el gobierno del estado y los municipios.
Se supervisó la apertura de caminos afectados por las lluvias y los que continúan cerrados, cada vez son menos.