SICT reporta 365 incidencias por emergencia en cinco estados; 161 ya están siendo atendidas

Durante la Conferencia del Pueblo encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Esteva Medina, presentó el informe más reciente sobre la atención a la emergencia provocada por los recientes fenómenos meteorológicos en Puebla, San Luis Potosí, Veracruz, Querétaro e Hidalgo.

Jesús Esteva Medina

Esteva informó que hasta el momento se han registrado 365 incidencias totales, de las cuales 161 ya están siendo atendidas. En total, se reportan 111 municipios afectados, 69 de ellos considerados prioritarios por el grado de daño y la afectación a la población.

Por entidad, Hidalgo presenta 28 municipios afectados (26 prioritarios); Puebla 23 municipios (17 prioritarios); Querétaro 8 municipios (2 prioritarios); San Luis Potosí 12 municipios (2 prioritarios), y Veracruz 40 municipios (22 prioritarios). Para reforzar las labores de atención y rescate, se cuenta con el apoyo de 41 helicópteros desplegados en las zonas más críticas.

En Hidalgo, se atienden 244 incidencias, con 114 caminos abiertos, 83 parcialmente transitables y 47 cerrados, además de 111 localidades incomunicadas. Participan 155 máquinas y 310 trabajadores.

En Puebla, se reportan 33 incidencias, con 4 caminos abiertos, 14 parcialmente abiertos y 15 cerrados, y 29 comunidades incomunicadas. Las labores se realizan con 34 máquinas y 80 trabajadores.

En Querétaro, se atienden 37 incidencias, con 7 caminos abiertos, 2 parcialmente abiertos y 28 cerrados, además de 3 localidades incomunicadas. Se cuenta con 9 máquinas y 36 trabajadores.

En San Luis Potosí, el reporte indica 17 incidencias, con 15 caminos abiertos, 2 cerrados y 2 localidades incomunicadas; en estas tareas participan 27 máquinas y 32 trabajadores.

Finalmente, en Veracruz se atienden 45 incidencias, con 21 caminos abiertos, 17 parcialmente transitables y 7 cerrados, además de 46 localidades incomunicadas. Los trabajos se realizan con el apoyo de 133 máquinas y 203 trabajadores.

Jesús Esteva reiteró que la SICT trabaja en estrecha coordinación con los gobiernos estatales para restablecer la conectividad terrestre y garantizar el acceso a comunidades aisladas, mientras continúan las labores de evaluación y reconstrucción.