Alista Senado discusión sobre paquete económico 2026; plantean etiquetado a transgénicos

Sesión Ordinaria en el pleno del Senado de la República.//CUARTOSCURO Sesión Ordinaria en el pleno del Senado de la República.//CUARTOSCURO (Se llevó a cabo la Sesión Ordinaria en el pleno del Senado de la República/Graciela López)

El Senado se alista para discutir la próxima semana las minutas del paquete económico 2026, entre ellas las reformas al Código Fiscal de la Federación y a la Ley Federal de Derechos, que incluyen ajustes a impuestos sobre productos como cigarros, bebidas azucaradas y plataformas digitales.

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, adelantó que en el marco de las discusiones del paquete económico presentará una iniciativa complementaria sobre etiquetado de productos transgénicos, con el objetivo de que los consumidores tengan información clara sobre los alimentos que adquieren.

“Queremos que los productos transgénicos estén debidamente identificados, que sepamos si los estamos consumiendo y que cada quien pueda decidir si los ingiere o no”, explicó.

Señalo que la revisión de estos temas será prioritaria dentro de la agenda económica, ya que las modificaciones buscan fortalecer los ingresos públicos y fomentar el consumo responsable, particularmente en productos con alto impacto en la salud.

“Es importante tomar en cuenta que en el caso de los cigarros hace muchos años no se sabía todos los daños que causaban, igual que con los refrescos azucarados y muchos alimentos ultraprocesados”, señal

En entrevista Castillo detalló que las iniciativas fueron recibidas formalmente en el Senado y serán turnadas a las comisiones correspondientes para su análisis.

“La ruta para aprobarlas es que van a comisiones, será para la próxima semana, cuanto antes lo haríamos. Desde luego tendrán que discutirse en comisiones unidas, Estudios Legislativos —probablemente Primera— y Hacienda”, explicó.

En otro tema, la presidenta del Senado confirmó también que el proyecto de decreto de la Ley de Amparo ya fue enviado al Ejecutivo federal, tras su aprobación en la Cámara Alta.

“Sí, el día de ayer se hizo el envío ya del proyecto de decreto de la Ley de Amparo”, precisó.

Como parte de las acciones institucionales de apoyo a la población afectada por las recientes lluvias, Castillo informó que este jueves se entregarán 10 tráileres de ayuda humanitaria al Ejército Mexicano: seis al Campo Militar Número 1 y cuatro al aeropuerto de Pachuca, Hidalgo, con un total de 80 mil despensas recolectadas en el Senado.

Además, confirmó que todas las bancadas acordaron donar parte de sus ingresos, equivalente a una quincena, para contribuir a las labores de auxilio y reconstrucción.

“Sabemos que no resuelve el problema, pero forma parte de toda la solidaridad de todos y todas las mexicanas; con eso aportamos nuestro granito de maíz, porque sin maíz no hay país”, expresó.