Anuncia Emilio Barriga que buscará la titularidad de la Auditoria Superior de la Federación

El Auditor Especial de Gasto Federalizado se separa de su cargo para participar en la convocatoria

Emilio Barriga anunció vía redes sociales que dejará su cargo como Auditor Especial de Gasto Federalizado en la Auditoría Superior de la Federación para contender por la titularidad de esta dependencia.

El funcionario cuenta una experiencia de ocho años al servicio de la ASF, de la que dijo sentirse orgulloso en razón de haber participado de los esfuerzos por garantizar la transparencia en el uso de los recursos del país. Barriga aseveró contar además con 25 años de trabajo en el servicio público, desempeñándose principalmente como tesorero del Gobierno de la Ciudad de México y en otros cargos de importante calado.

Adujo que durante su paso por la ASF la oficina que presidió se anotó la capitanía en el proceso de transformación digital y tecnológica de la dependencia. Asimismo, adelantó que compartirá en los días próximos sus propuestas y visión para el futuro de la Auditoría, siempre en beneficio de todas y todos los mexicanos.