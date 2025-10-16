Consulado de EU en Tijuana advierte a connacionales tras ataque a Fiscalía estatal

Elemtos de la Policía estatal arribando a las oficinas de iscalia de Baja California en Playas de Tijuana (@thepuni26470896/x)

El Consulado General de Estados Unidos en Tijuana emitió unna alerta a connacionales tras los reportes de un ataque con explosivos ocurrido este miérecoles contra la Oficina de la Fiscalía General de Baja California.

ENG:

There are reports of an attack against the state attorney general’s office in Playas de Tijuana. Monitor local news and stay away from the area. Inform your friends and family of your status. For emergency assistance for U.S. citizens call (55) 5080 2000 from Mexico and 011… pic.twitter.com/AJt1QzW7TP — U.S. Consulate Tijuana (@ConsuladoUSATJ) October 16, 2025

“Hemos recibido la confirmación del reporte de un ataque a las oficinas de la Fiscalía General de Baja California en el área de las playas de Tijuana. Los reportes iniciales indican que el ataque incluyó explosivos con múltiples explosiones reportadas”, informó.

Por esto, autoridades estadounidenses pidieron mantenerse al tanto de los noticieros locales y no transistar cerca de la zona. Asimismo, solicitaron poner al tanto a amigos y familiares sobre la situación.

Además, el cónsul compartió los números de contacto para que puedan comunicarse para solicitar apoyo o información al respecto (55) 5080 2000 desde México y al 011 52 55 5080 2000 desde EU.

¿Que paso en Tijuana?

Este miércoles, la Fiscalía General de Baja California expuso que alrededor de las 19:00 horas se registró un incidente en las instalaciones de la unidad antisecuestros ubicada en las Playas de Tijuana.

“Tras realizar una inspección en el área se encontraron lo que pudiera ser vestigios de artefactos explosivos, que a su vez ocasionaron algunos daños materiales en bienes inmuebles de la institución, cuatro vehículos particulares y dos vehículos oficiales”, comentó la dependencia.

No obstante, no se reportaron heridos ni fallecidos.

Más tarde, la titular de la dependencia, María Elena Andrade Ramírez, condenó los ataques contra las instalaciones de la Fiscalía y afirmó que “ningún ataque detendrá el trabajo ni el compromiso con la justicia”.