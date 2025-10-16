Demanda MC reforma fiscal “de fondo”, impuestos aprobados sólo dañan sectores específicos

Clemente Castañeda, senador de Movimiento Ciudadano (Mario Jasso)

Luego de anunciar su voto en contra a la Ley Federal de Derechos, que incluyen ajustes a impuestos sobre productos como cigarros, bebidas azucaradas y plataformas digitales,

Movimiento ciudadano en el Senado expresó su rechazo a la lluvia de impuestos que aprobó el oficialismo y pidió al gobierno federal una reafirma fiscal de fondo para captar recursos y no una reforma fiscal parcial que sólo afecta a sectores específicos.

“Yo entiendo que el gobierno esté buscando ampliar la base fiscal. Nosotros hemos dicho desde Movimiento Ciudadano, con absoluta responsabilidad, ten dríamos que ir a una reforma fiscal de fondo, no una reforma fiscal parcial”, aseveró el coordinador de MC en el Senado, Clemente Castañeda.

Reprochó que el gobierno federal trate de lastimar a ciertas industrias cargándoles la mano en términos de gravamen.

“. Se van a equivocar en términos económicos”, alertó

El legislador jalisciense llamó a la responsabilidad del Ejecutivo federal para realizar una reforma fiscal de gran calado pues recordó que tiene las mayorías calificadas en ambas cámaras para concretarla.

“ Lo que debería hacer el gobierno con absoluta responsabilidad teniendo tan cómodas mayorías en el Congreso pues es convocar a una reforma fiscal de gran calado que nos permita resolver las cosas de fondo, no una serie de ajustes que terminan lastimando a ciertos sectores de la economía”, indicó

Será la próxima semana cuando el Senado discuta las minutas del paquete económico 2026, entre ellas las reformas al Código Fiscal de la Federación y a la Ley Federal de Derechos, que incluyen ajustes a impuestos sobre productos como cigarros, bebidas azucaradas y plataformas digitales.

Por otra parte, Castañeda pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum “serenarse” y concentrarse en los asuntos del país, al señalar que sus recientes declaraciones evidencian “intranquilidad” y un enfoque prematuro en el proceso electoral de 2027 ante una posible alianza con el PAN.

“Yo veo a la presidenta, lo digo con mucho respeto, muy intranquila con el tema electoral. Habría que pedirle mucha serenidad porque falta un año, ocho meses para la elección y ella ya está pensando en el proceso electoral. Cuando alguien quiere adelantar el proceso electoral, lo que quiere hacer es distraer la atención. Y México hoy tiene muchos problemas.

(…) La presidenta debería estar concentrada en el ejercicio de su gobierno, no en la grilla electoral. En lo que concierne a las potenciales alianzas, yo lo que he dicho y lo sostengo es, es un error táctico y estratégico hablar en este momento de cualquier tema vinculado a las alianzas cuando todavía no sabemos en qué va a terminar la reforma electoral que están cocinando desde Palacio Nacional.

“Por lo tanto, nuestro llamado es a la serenidad, a la paciencia y a concentrarnos en atender los múltiples problemas que tenemos”, expresó en entrevista.

El legislador consideró que Sheinbaum “corre el riesgo de convertirse en jefa de campaña en lugar de jefa de Estado”, al borrar las líneas entre gobierno, partido y Estado. “Es como el viejo régimen corregido y aumentado”, afirmó.

Pidió a la presidenta respeto hacia todas las fuerzas políticas y advirtió sobre el uso de recursos públicos con fines partidistas: “Ojalá que la presidenta, lo digo otra vez con mucho respeto, se contenga, se serene y deje la grilla partidista para los tiempos electorales”.

Sobre las posibles alianzas electorales, Castañeda reiteró que Movimiento Ciudadano mantendrá su ruta independiente mientras no se defina el alcance de la reforma electoral impulsada desde Palacio Nacional.

“Sería un error táctico y estratégico hablar ahora de alianzas cuando no sabemos cómo va a quedar la reforma”, señaló