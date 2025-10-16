En Morena llaman a MP en Acapulco a fincar responsabilidad por asesinato de Stephany, policía de Guardia Nacional

CDMX — El líder de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, llamó a las autoridades ministeriales de Acapulco, Guerrero, a actuar con responsabilidad y esclarecer, con elementos jurídicos al alcance, el caso de la muerte de la joven la guardia nacional Stephany Carmona Rojas, quien recibió un disparo en la frente a manos de Yair Manuel Ramírez, sargento segundo de ese cuerpo de seguridad y de quien desde el pasado martes se ignora su paradero junto con el arma de uso exclusivo del Ejército mexicano.

En su conferencia de prensa semanal, denominada ‘La Legislativa del Pueblo’, Monreal Ávila fue cuestionado sobre este tema ante la gravedad de un hecho en el que una elemento de la Guardia Nacional fue privada de la vida durante un supuesto adiestramiento en el que ella estaba sola con el sargento segundo, quien, tras disparar a la frente de la joven soldado, originaria de Ajalpan, Puebla, huyó con el arma accionada y que pertenece a las Fuerzas Armadas del 51º Batallón militar, ubicado en el corazón del puerto guerrerense.

“Vamos a hacer un llamado a que el Ministerio Público, si ya se presentó la denuncia (por este crimen), pueda determinar, con los elementos jurídicos que existan, el grado de responsabilidad contra personas que estén señaladas como presuntas responsables”, dijo el líder parlamentario morenista y catedrático de derecho en la UNAM, funciones ambas que destaca como de su máxima prioridad profesional.

El exsenador también se pronunció por su disposición incluso de intervenir ante la Fiscalía General del Estado de Guerrero en apoyo de Fernanda, madre de la víctima de un presunto feminicidio, para que el caso se investigue conforme a derecho.

“Que nos dé los datos en qué Agencia del Ministerio Público está el expediente (carpeta de investigación)… para procurar. Intentaré a hablar con la fiscalía”, dijo Monreal Ávila.

También, durante la sesión del pleno camaral por el debate para aprobar el dictamen a las reformas de la Ley del IEPS, el legislador morenista por Puebla, Mario Miguel Carrillo Cubillas, extendió su disposición en apoyar a la madre de la víctima de feminicidio para que el caso se resuelva y haya justicia.

“A los elementos de la Guardia Nacional se les aplica las leyes civiles, y el llamado es que todas las autoridades actúen con responsabilidad para localizar a la persona señalada y se actúe”, dijo el joven legislador.

El pasado miércoles, Crónica dio a conocer este caso que enluta al municipio de Ajalpan, Puebla, donde Stephany nació apenas hace 19 años, y este jueves la velaba entre música, llanto, coraje y exigencia de justicia.

La soldado de la Guardia Nacional, Stefany Carmona Rojas fue víctima de un presunto feminicidio, tras recibir un disparo en la frente el pasado martes, cuando se encontraba dentro del 51º. Batallón, en Acapulco, Guerrero, con el sargento segundo de ese cuerpo militar, Yair Manuel Ramírez de la Cruz, quien se dio a la fuga de inmediato.

Fernanda, madre de la agente, compartió a este diario que en abril pasado su hija dio alta en la Guardia Nacional, y seis meses después tuvo que reconocer su cuerpo, en cuya frente vio el orificio que le dejó una bala que le quitó la vida.

La mujer viajó desde el municipio serrano de Puebla hasta Acapulco para luego dirigirse al 51º Batallón. Contó que escuchó muchas incoherencias de los militares en torno a la muerte de su hija.

“Primero me dijeron que mi hija estaba en un adiestramiento con este sujeto Yair, que él tenía muchos cursos y sabía lo que hacía. Luego, el capitán Miguel Ángel Cortés Martínez aseguró no conocer los hechos. Pero después resulta que ya estaba enterado, y que Stephany estaba en un adiestramiento. Pero del sargento segundo no se sabe su paradero. Él es de Chilpancingo, Guerrero”, aseguró.

CÁMARAS DE SEGURIDAD, INSERVIBLES

El 51 Batallón es una de las 21 sedes de la Guardia Nacional de Acapulco, y de acuerdo con los propios funcionarios militares responsables de los mismos, estas instalaciones se distinguen por “sus altos estándares” de seguridad en adiestramiento.

Pero el pasado martes, esos estándares exhibió su vulnerabilidad porque las cámaras de seguridad no pueden ser “testigos” de los últimos momentos de vida de Stephany dentro del batallón.

Ajalpan llora a Stephany

Este jueves, la madre de Stephany y sus seres queridos rezan y prometen ante el féretro de la joven agente de la GN que harán su justicia por su inaudita muerte, precedida de acoso sexual y laboral.

HUYE TRAS DISPARAR A STEFANY Yair Manuel Ramírez de la Cruz, sargento segundo de la Guardia Nacional, está prófugo.

Compañeras de su hija, dice