Hambre en México; World Vision pide unión por Niñez ante crisis de malnutrición y desnutrición

No basta con servir tres platos al día; necesarios alimentos con nutrientes requeridos para desarrollo pleno de la niñez; Taquearte suma con “Taquito Solidario” — Porque 45 millones de niñas y niños sufren delgadez extrema, 2 de cada 3 niñas y mujeres carecen de los micronutrientes básicos, y 37 millones de niños tienen sobrepeso u obesidad en el mundo, World Vision México (WVM) llamó a unir esfuerzos para asegurar el acceso a una correcta nutrición.

Ximena Pichardo, Gerente de Comunicación y Relaciones Públicas de WVM, señaló que en un mundo de abundancia también permanecen el hambre, la desnutrtición, malnutrición, y la emaciación.

Esto se traduce la consistente falta de alimentación adecuada, saludable y suficiente como parte de los derechos fundamentales de las niñas, niños y adolescentes, explicó.

En el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Alimentación, reveló que “solo el 18 por ciento de las niñas y niños en edad escolar en países de bajos ingresos como México, reciben comidas escolares, de acuerdo con el Informe de Progreso de la campaña global ‘SUFICIENTE’, de World Vision México”.

Ante Luis Rodrigo Acuña, Director General del Grupo Dulcearte, y medios de comunicación informó que la organziación ya interviene en los estados afectados por las lluvias en Puebla, Hidalgo y Veracruz, diagnosticando presencialmente las necesidades de la población; pidió sumarse a travpes del “Fondo de Emergencia de WVM”, que opera en respuesta a desastres naturales y crisis mediante donaciones.

Dijo que a través de su equipo HEA (Humanitarian Emergency Affairs), actúa de inmediato, primero en la fase de monitoreo para asegurar que la niñez beneficiaria esté segura.

Posteriormente, se pasa a la respuesta humanitaria, que inicialmente implica kits de alimentos, pero se ajusta según las necesidades específicas de la comunidad, explicó

“En World Vision México hemos declarado una Respuesta Nacional Categoría 1 para brindar ayuda humanitaria inmediata, con el apoyo voluntario entregamos filtros purificadores de agua, kits de Alimentos, y artículos básicos de ayuda humanitaria”, explicó.

Informó que los equipos de la organziación en campo detectaron que, si bien el gobierno y la sociedad civil aportan alimentos, la necesidad más crítica se centra en colchonetas, kits de higiene y remoción de escombros.

Manifestó que el trabajo de WVM se articula con autoridades municipales y organizaciones de base, llegando a “donde nadie más va” para restaurar la seguridad y el espacio de las viviendas

No bastan Tres Platos de Comida al Día

Por su parte, Malcolm Aquiles, Director de Incidencia en Políticas Públicas, Movilización y Salvaguarda de WVM, explicó que la organización pone a los menores de edad como prioridad.

El Día Mundial de la Alimentación, celebrado el 16 de octubre, sirve como marco para esta iniciativa, pues la malnutrición se ve reflejada en problemas como la deserción escolar, el matrimonio infantil y laviolencia doméstica

“Buscamos poner un alto a las desigualdades que impiden a la niñez de nuestro país acceder a alimentos dignos, porque no basta con servir tres platos al día, es indispensable que contengan los nutrientes necesarios para su desarrollo; nos toca combatir tanto el hambre como su extremo opuesto, el sobrepeso y la obesidad que, a futuro, pueden derivar en enfermedades crónicas”, afirmó

Comentó que los hogares con liderazgo femenino enfrentan mayores desafíos nutrimentales por carecer de una red de apoyo para que los niños y jóvenes cuenten con los macro y micronutrientes básicos diariamente.

Dijo que WVM impulsa una agenda de políticas públicas que asegure que los programas de alimentación escolar sean más completos e incorporen alimentos locales.

“Esto es vital, pues un desayuno escolar puede ser el único alimento que un niño reciba en todo el día, impactando su capacidad de aprendizaje y desarrollo”, indicó Malcolm Aquiles.

Ley General de Alimentación, Pendiente

Malcolm Aquiles planteo la necesidad de que México cuenta ya con la operación de la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible; “el Congreso de la Unión y la Secretaría de Educación Públicanecesitan publicar ya el reglamento de la ley porque esta no opera, y esa carencia dificulta construir soluciones de fondo”.

Reveló que como organización internacional con presencia en más de 100 países, World Vision beneficia a más de 125 millones de niñas y niños a través de políticas públicas y programas de nutrición que ya alcanzan a seis millones de niñas, niños y adolescentes.

Infrmó que a través de su consulta “Comer es nuestro derecho”, WVM recogió la voz de la niñez para que los tomadores de decisión entiendan que la limitante de ingreso familiar lleva a consumir alimentos no saludables.

El “Taquito Solidario”, una Gota de Esperanza

La crisis de malnutrición infantil y el hambre en México permitieron un frente común de batalla para construir la alianza estratégica entre World Vision México (WVM) y el Grupo Dulcearte, señaló su Director General Luis Rodrigo Acuña.

El grupo impulsa desde hace 10 años a la cadena restaurantera Taquearte, y en esta ocasión decidió sumarse a luchar contra el hambre, uno de los mayores desafíos de la infancia y juventid mexicana.

Luis Rodrigo Acuña explicó que la colaboración es innovadora y moviliza el apoyo del sector privado y la ciudadanía para enfrentar las realidades duras que revelan que el hambre no solo significa estómagos vacíos, sino también desnutrición, bajo peso e inequidad.

La campaña de WVM y Taquearte fusiona la cultura del taco con la responsabilidad social, y demostró ser un canal efectivo para la ayuda humanitaria, señaló.

Ximena Pichardo recordó que el inicio formal de esta colaboración se enmarcó en un lanzamiento en junio, con más alianzas de otros socios como Amati y Pascal, y fue impulsado por WVM para sumar al sector privado a decir “Suficiente” ante la problemática alimentaria.

El director general de Taquearte explicó que la respuesta de la gente al llamado del “Taquito Solidario” fue palpable y relevante, muestra que las personas quieren ayudar y, al saber por dónde hacerlo, se movilizan con gusto.

Este impulso del sector privado es vital para World Vision México, que busca generar un impacto duraderoy llegar a los rincones de mayor vulnerabilidad.

World Vision México Grupo Dulcearte movió a su clientela a consumir para apoyar el combate al hambre en México, donó 62 mil pesos con su "Taquito Solidario". (Gerardo González Acosta)

El monto total recaudado por Taquearte con su campaña “Taquito Solidario” para combatir el hambre, fue de 62 mil 982 pesos, que entregó a WVM a través de un cheque simbólico que fue recibido por Leticia Jiménez, Directora de Marketing Comunicación y Fundraising de la organización.

Amplificar el Mensaje, que Sea Escuchado

El evento cumbre de la alianza fue el Día del Taquito Solidario, celebrado el 24 de septiembre en Taquearte, un día que trascendió la venta ordinaria.

Luis Rodrigoi Acuña reveló que la gente se volcó a consumir, incluso llevando tacos para llevar a sus casas, con la intención clara de apoyar la causa.

Todo lo vendido con los tacos al pastor durante esa jornada fue enviado en su totalidad a World Vision México, y movilizó a la clientela más allá de su consumo habitual.

Leticia Jiménez dijo que los resultados de la iniciativa lograron “mover la aguja” en el indicador de ayuda, un logro significativo dado que México arrastra etiquetas de sobrepeso, malnutrición y desnutrición a nivel internacional.

Luis Rodrigo Acuña señaló que la campaña del “Taquito Solidario” demuestra que, si se ofrecen oportunidades claras, la gente se une para brindar apoyo al país.

Ximena Pichardo manifestó que para World Vision, esta alianza con el sector privado es clave para “amplificar el mensaje y la conciencia en donde el impacto no se escucha”.

Hambre en México; World Vision pide unión por Niñez ante crisis de malnutrición y desnutrición