Impuesto a los videojuegos: ¿Cómo justifica Morena que la medida es ‘justicia social’?

Diputado de Morena defiende impuesto a los videojuegos violentos (Mario Jasso)

El diputado José Armando Fernández Samaniego, de la bancada de Morena, defendió el nuevo impuesto del 8% a los videojuegos con contenido violento pues asegura que gravarlos es un “acto de justicia social”.

El diputado asegura que este impuesto no representa una censura, como lo expresaban unas pancartas de miembros de Movimiento Ciudadano.

“Quien genera adicciones, quien genera violencia desde la pantalla, también debe contribuir con el estado que atiende precisamente estas consecuencias”, afirmó Fernández Samaniego.

Además señaló que no es un castigo al entretenimiento ni al consumo, sino un “acto de congruencia con la Cuarta Transformación”, pues argumentó que se pone la salud, la equidad y la vida por encima del negocio.

¿Cuándo se aplicará el alza al impuesto de los videojuegos en México?

El aumento del 8% a los impuestos en el precio de los videojuegos catalogados como violentos, fue una medida avalada por la Cámara de Diputados con el objetivo de proteger la salud de los mexicanos.

Este impuesto entrará en vigor a partir del próximo año, se espera que esta medida afecte el consumo de los mexicanos en estos productos.

Se prevé que la medida encarezca a los videojuegos hasta en un 24%.