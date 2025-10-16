IMSS instala Unidad Médica Móvil en Puebla para apoyar a la población afectada por lluvias

Unidad Médica Móvil Se instala Unidad Médica Móvil en Puebla para brindar atención médica a la población que lo necesite, informa Zoé Robledo, director general del IMSS. (Especial)

Desde Huauchinango, Puebla, el director general del IMSS, Zoé Robledo, informó la instalación de un albergue, ubicado en el Recinto Ferial, que ofrece alimentación, alojamiento y actividades para infancias y adultos mayores de la población afectada por las lluvias recientes.

El albergue fue instalado por la secretaría de la Defensa Nacional a instrucción de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en el cual también se encuentran brigadas de la secretaría de Salud del Gobierno, del estado de Puebla e IMSS Bienestar.

“Acabamos de incorporar a la atención esta Unidad Médica Móvil, son unidades médicas con dos consultorios, una mesa de exploración, tienen muchos recursos para poder resolver problemas que se presenten”, aseguró, añadiendo que este servicio está abierto tanto para las personas en el albergue como aquellos fuera de éste que también lo necesiten.

Informó que cuentan con medicamentos biológicos, como vacunas de tétanos, las cuales “son importantísimas para este momento de la contingencia, la gente que está haciendo limpieza en la casa, en las calles y demás, es una buena medida de protección”, mencionó, añadiendo que también administran vacunas de influenza y COVID, resaltando su importancia para proteger la salud de los ciudadanos en esta época invernal; incluso él aprovechó los servicios de la Unidad Médica Móvil para vacunarse contra la influenza.

Aclaró que todos los servicios del albergue son gratuitos, incluyendo también la atención a padecimientos como hipertensión y colesterol.

“Estamos aquí para ayudar y vamos a trabajar en conjunto todas las instituciones”, dijo Zoé Robledo.