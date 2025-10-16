IMSS refuerza acciones para garantizar atención médica en estados afectados por Raymond  

IMSS atención a damnificados por tormenta tropical "Raymond" Ante el impacto de la tormenta tropical "Raymond", el IMSS ha reforzado acciones para garantizar atención médica en estados afectados, con el despliegue de una fuerza de tarea de 98 elementos, incluidos personal médico y de enfermería

En respuesta por las afectaciones ocasionadas por la tormenta tropical Raymond y perturbaciones meteorológicas en el Golfo de México, el IMSS puso en marcha un operativo integral a fin de salvaguardar la integridad de pacientes, personal médico y garantizar la continuidad de los servicios de salud.

El IMSS reportó incidencias en unidades médicas y hospitales del instituto en Veracruz Norte, Puebla, Hidalgo y San Luis Potosí, por eventos como inundaciones y fallas en el suministro eléctrico.

De un total de 14 inmuebles cerrados temporalmente, la mayoría son Unidades Médicas Rurales de Veracruz Norte y Puebla afectadas por anegaciones o cortes en los accesos, aunque gracias a brigadas de limpieza, cuadrillas de mantenimiento y personal médico, varias de dichas unidades están en proceso de rehabilitación o brindando atención en espacios alternos.

En el Hospital Rural Villa Ávila Camacho “La Ceiba”, Puebla, médicos, enfermeras y la Guardia Nacional, realizaron la evacuación preventiva de pacientes y se reanudó parcialmente el servicio en urgencias.

Unidades móviles del IMSS El IMSS ha desplegado unidades móviles para continuar con la atención médica en poblados afectados por las intensas lluvias del pasado fin de semana

En la Unidad Médica Rural Estero del Ídolo, municipio de Álamo, en Veracruz, se instalaron una planta potabilizadora y carpas médicas para continuar con la atención a la población.

Además, el instituto envió misiones de enlace y coordinación integradas por especialistas de la División de Protección Civil y la Coordinación de Conservación y Servicios Generales, quienes trabajan en la evaluación de daños, rehabilitación de infraestructura y restablecimiento de energía eléctrica en las zonas afectadas.

Para ello, se desplegó una fuerza de tarea de 98 elementos (personal médico, técnico y de seguridad), 26 vehículos operativos —incluyendo 12 ambulancias y 13 camionetas tipo pick up— para labores de apoyo y traslado.

Aunado a lo anterior, se activaron centros de acopio de víveres en las sedes del OOAD Veracruz Norte (12 de octubre), OOAD Puebla (13 de octubre) y oficinas centrales del IMSS en la Ciudad de México (15 de octubre), con apoyo de la Fundación IMSS.

Ante la urgeNcia de atender a las personas damnificadas, el IMSS mantiene una coordinación permanente con autoridades estatales, municipales, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Coordinación Nacional de Protección Civil para atender los daños en infraestructura, restablecer servicios esenciales y garantizar la continuidad de la atención médica.

El IMSS reitera su compromiso con la salud y la seguridad de la población derechohabiente.