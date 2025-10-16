IMSS refuerza acciones para garantizar atención médica en estados afectados por Raymond  

En respuesta por las afectaciones ocasionadas por la tormenta tropical Raymond y perturbaciones meteorológicas en el Golfo de México, el IMSS puso en marcha un operativo integral a fin de salvaguardar la integridad de pacientes, personal médico y garantizar la continuidad de los servicios de salud.
El IMSS reportó incidencias en unidades médicas y hospitales del instituto en Veracruz Norte, Puebla, Hidalgo y San Luis Potosí, por eventos como inundaciones y fallas en el suministro eléctrico.
De un total de 14 inmuebles cerrados temporalmente, la mayoría son Unidades Médicas Rurales de Veracruz Norte y Puebla afectadas por anegaciones o cortes en los accesos, aunque gracias a brigadas de limpieza, cuadrillas de mantenimiento y personal médico, varias de dichas unidades están en proceso de rehabilitación o brindando atención en espacios alternos.
En el Hospital Rural Villa Ávila Camacho “La Ceiba”, Puebla, médicos, enfermeras y la Guardia Nacional, realizaron la evacuación preventiva de pacientes y se reanudó parcialmente el servicio en urgencias.
En la Unidad Médica Rural Estero del Ídolo, municipio de Álamo, en Veracruz, se instalaron una planta potabilizadora y carpas médicas para continuar con la atención a la población.
Además, el instituto envió misiones de enlace y coordinación integradas por especialistas de la División de Protección Civil y la Coordinación de Conservación y Servicios Generales, quienes trabajan en la evaluación de daños, rehabilitación de infraestructura y restablecimiento de energía eléctrica en las zonas afectadas.
Para ello, se desplegó una fuerza de tarea de 98 elementos (personal médico, técnico y de seguridad), 26 vehículos operativos —incluyendo 12 ambulancias y 13 camionetas tipo pick up— para labores de apoyo y traslado.
Aunado a lo anterior, se activaron centros de acopio de víveres en las sedes del OOAD Veracruz Norte (12 de octubre), OOAD Puebla (13 de octubre) y oficinas centrales del IMSS en la Ciudad de México (15 de octubre), con apoyo de la Fundación IMSS.
Ante la urgeNcia de atender a las personas damnificadas, el IMSS mantiene una coordinación permanente con autoridades estatales, municipales, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Coordinación Nacional de Protección Civil para atender los daños en infraestructura, restablecer servicios esenciales y garantizar la continuidad de la atención médica.
El IMSS reitera su compromiso con la salud y la seguridad de la población derechohabiente.