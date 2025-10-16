Los “amigos” de Sandra Cuevas, ¿quién es el nuevo líder de “La Chokiza”?

Hay nuevo líder en la banda delictiva que opera en Ecatepec vinculada con extorsiones, préstamos gota a gota y venta de drogas, llamada “La Chokiza”: se trata de Ariel López Rubio, alias “El Ariel”.

El ex líder de dicha banda era Alejandro Gilmare, relacionado sentimentalmente con la exalcaldesa de la delegación Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, quien fue detenido en septiembre pasado.

Según la cuenta oficial de C4 Jiménez, tanto Ariel López Rubio “El Ariel” como su cómplice, Israel García Gutiérrez, son los sucesores de Gilmare Mendoza, mismo que fue trasladado al penal del Altiplano.

Según la imagen que el periodista Carlos Jiménez comparte en Twitter, “El Ariel” y “El Licenciado” son perseguidos actualmente por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), y la Fiscalía General de la República (FGR).

La Chokiza

“Siempre he tenido malos gustos”: Sandra Cuevas

Sandra Cuevas admitió en septiembre que ha sostenido relaciones sentimentales con integrantes del grupo criminal de “La Chokiza”, entre ellos, su ex líder Alejandro Gilmare alias “El Choko”.

Sandra Cuevas y su vínculo con La Chokiza

Tras la desafortunada respuesta de la ex alcaldesa de Cuauhtémoc al cuestionamiento sobre su relación con “La Chokiza”, sumado a la presión mediática, decidió abandonar su lujoso departamento en Santa María La Ribera, frente al Kiosco Morisco.