Poza Rica bajo el agua… pero hijo de alcalde tuvo lujosa boda con todo y Cybertruck

hijo del alcalde, Fernando Remes, celebró una boda de lujo en la Quinta Poza Rica

El municipio de Poza Rica, Veracruz, se encuentra bajo la mirada pública luego de que el alcalde Fernando “El Pulpo” Remes Garza reconociera que 14 millones de pesos destinados a la construcción de un muro de contención sobre el Río Cazones fueron “robados”.

La obra programada con un presupuesto de 14 millones 136 mil 519 pesos apenas alcanzó un 10% de avance antes de detenerse, lo que provocó críticas de la ciudadanía.

En una sesión de regidores celebrada en diciembre de 2023, el alcalde, militante de Morena, admitió públicamente que el proyecto “se lo fregaron”, sugiriendo un presunto desvío de recursos públicos. La construcción del muro buscaba prevenir desbordamientos e inundaciones, pero hasta la fecha se le conoce como una obra fantasma.

“Voy a hablar con la CONAGUA para reactivar la obra, pero los recursos se los fregaron”, declaró Remes, generando indignación entre los habitantes afectados por las recientes lluvias e inundaciones.

La boda de lujo del hijo del alcalde

En medio de esta polémica, se dio a conocer que el hijo del alcalde, Fernando Remes, celebró una boda de lujo en la Quinta Poza Rica, un recinto exclusivo de la ciudad.

El evento, ocurrido hace unos meses, llamó la atención porque el novio llegó a la celebración en una Tesla Cybertruck, una camioneta eléctrica de alta gama.

La ostentosa boda se viralizó en redes sociales, donde usuarios criticaron el contraste entre la crisis por inundaciones y la opulencia familiar del edil. Algunos medios locales describieron el evento como un “derroche” o “burla” ante la situación que atraviesan los habitantes.

Poza Rica entre la crisis y el lujo

El caso ha desatado indignación en redes sociales y entre los habitantes del municipio, quienes consideran un contraste insultante entre la corrupción en obras públicas y el lujo familiar del presidente municipal.

Mientras Poza Rica sigue bajo el agua, las imágenes de la boda del hijo del alcalde circulan en redes, alimentando el descontento social.

Reacciones ciudadanas y críticas al alcalde

Durante una de sus visitas a las zonas afectadas por las inundaciones del Río Cazones, el alcalde circuló en una camioneta de lujo, lo que provocó el enojo de los vecinos.

Algunos ciudadanos lanzaron lodo y piedras al vehículo en señal de protesta, argumentando falta de sensibilidad frente a la crisis.

Los pobladores han cuestionado cómo, pese al millonario presupuesto asignado, la obra de protección contra desbordamientos nunca se terminó y el municipio enfrenta nuevamente graves daños por las lluvias.