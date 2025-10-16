SAT establece diálogo con trabajadores de ese órgano desconcentrado 

SAT establece diálogo con sus trabajadores luego de dos días de manifestaciones El SAT, encabezado por Antonio Martínez Dagnino subrayó su disposición al diálogo y cooperación con sus trabajadores, en un marco de respeto y responsabilidad

El Servicio de Administración Tributaria (SAT), enfatizó que luego de las manifestaciones de los pasados días 14 y 15 del presente mes, se llevan a cabo con total normalidad la atención a los contribuyentes en todas las oficinas del SAT a nivel nacional.

Lo anterior, luego de que se ha establecido diálogo entre autoridades y trabajadores de dicha institución, con la mediación de representantes del gobierno federal, con lo que se ha vuelto a la normalidad en el servicio de las 161 oficinas de este órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y únicamente en la oficina de Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua, se mantuvo cerrada hasta el cierre de la jornada.

El SAT, encabezado por Antonio Martínez Dagnino enfatizó que para el órgano es fundamental mantener siempre abiertos los canales de diálogo y cooperación con sus trabajadores, en un marco de respeto y responsabilidad, a fin de seguir construyendo juntos una mejor institución.

Así, se puntualizó que se dará seguimiento a las peticiones laborales que fueron expuestas por las y los trabajadores en algunas sedes del SAT.

Pese a las manifestaciones de trabajadores de diversas oficinas se reiteró que los trabajos de dicho organismo no se detuvieron y se garantizó la atención y los servicios a los contribuyentes en la gran mayoría de sus oficinas a nivel nacional.

Al respecto, se enfatizó que en los días mencionados, se brindaron 131 mil 940 atenciones a contribuyentes.

El órgano tributario reiteró su compromiso con las y los trabajadores del servicio público y reconoce que su labor es esencial en la atención a la ciudadanía y en la transformación del país y sus instituciones.