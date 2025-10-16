Sheinbaum acusa corrupción en el extinto FONDEN y defiende nuevo modelo de atención a desastres

La presidenta Claudia Sheinbaum calificó al extinto Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) como un “esquema burocrático y corrupto”, al asegurar que durante su operación se cometieron irregularidades y que incluso se inventaban declaratorias de emergencia con fines electorales.

Claudia Sheinbaum (Galo Cañas Rodríguez)

“Es falso que el FONDEN haya sido un instrumento integral para la atención de desastres. ¡Falso, mentira!”, expresó la mandataria durante su conferencia matutina, al responder a los señalamientos de analistas y medios de comunicación que cuestionaron la desaparición del fondo.

Sheinbaum afirmó que durante ciertos periodos se emitían declaratorias por supuestas ondas de calor, las cuales, dijo, coincidían con fechas de procesos electorales, y adelantó que presentará públicamente las pruebas de las corruptelas que, según explicó, caracterizaron al sistema.

La presidenta subrayó que, a diferencia del pasado, “hoy hay recursos, hay gobierno y hay apoyo directo al pueblo”, y destacó que las acciones de atención a las recientes afectaciones por lluvias e inundaciones se están realizando sin intermediarios y con censos en campo, para que los recursos lleguen más rápido a quienes realmente los necesitan.

Informó que Agroasemex ya realiza evaluaciones para la reconstrucción de escuelas afectadas, mientras que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha logrado restablecer el suministro eléctrico en la mayoría de las comunidades impactadas por las tormentas.

Sheinbaum también agradeció la solidaridad de los particulares y voluntarios que han apoyado en las labores de emergencia, y reiteró que su gobierno mantiene una coordinación personal y directa en las acciones de atención, con el objetivo de evitar retrasos o duplicidad de esfuerzos en las regiones más afectadas.

Finalmente, la mandataria invitó a la población a consultar el micrositio oficial sobre las afectaciones por lluvias e inundaciones, disponible en gob.mx/reporteporlluvias/carreteras-index.html-navs, donde se pueden conocer los reportes actualizados de daños y avances en la atención de la emergencia.