SICT atiende afectaciones en 108 municipios y 160 comunidades incomunicadas por el temporal

El titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Esteva, informó que 108 municipios del país resultaron afectados por las recientes lluvias, dejando 160 comunidades incomunicadas.
Hasta el momento, la dependencia atiende 461 incidencias con el apoyo de 368 máquinas, 685 trabajadores y 42 helicópteros desplegados en las zonas más afectadas de Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz.
En el caso de Hidalgo, se reportan 28 municipios afectados y 84 localidades incomunicadas. La SICT trabaja en la atención de 309 incidencias, con 119 caminos abiertos, 83 abiertos parcialmente y 107 cerrados, mediante el apoyo de 155 máquinas y 310 trabajadores.
En Puebla, hay 23 municipios afectados y 21 localidades incomunicadas. Se registran 51 incidencias, con 4 caminos abiertos, 14 abiertos parcialmente y 33 cerrados. En estas labores participan 34 máquinas y 100 trabajadores.
Por su parte, Querétaro reporta 8 municipios afectados y 10 localidades incomunicadas, donde se atienden 38 incidencias. Actualmente hay 10 caminos abiertos, 11 abiertos parcialmente y 17 cerrados, con 15 máquinas y 36 trabajadores operando en campo.
En San Luis Potosí, la SICT ha atendido 18 incidencias y logrado mantener 18 caminos abiertos, con el apoyo de 31 máquinas y 36 trabajadores.
Mientras tanto, en Veracruz, uno de los estados más impactados por el temporal, se reportan 37 municipios afectados y 45 localidades incomunicadas. Se atienden 45 incidencias, con 27 caminos abiertos, 8 abiertos parcialmente y 10 cerrados, mediante el trabajo coordinado de 133 máquinas y 203 trabajadores.
Jesús Esteva destacó que las labores continuarán hasta restablecer la conectividad total en las comunidades afectadas y garantizar el acceso a servicios básicos y suministros.