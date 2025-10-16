SNTE dispone 10 mil despensas a damnificados; honra a Maestros fallecidos por lluvias

Estamos tristes, pero trabajando duro para apoyar a compañeros en desgracia; siete Maestros fallecieron y tres siguen desaparecidos, dice Alfonso Cepeda Salas — Alfonso Cepeda Salas, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), dijo que gracias a la solidaridad de sus integrantes, el sindicato tiene listas las primeras 10 mil despensas que serán entregadas este sábado 18 de octubre a los damnificados por las lluvias en Veracruz.

Añadió que el SNTE mantiene abiertos 110 centros de acopio de alimentos y artículos de limpieza para los afectados en los estados de Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí.

Durante una reunión con jubilados de su natal Coahuila, el Maestrop dirigente expresó la solidaridad del sindicato con las familias afectadas y lamentó la muerte de decenas de personas, entre ellas integrantes del Magisterio.

“Estamos tristes y quiero pedirles un minuto de silencio porque fallecieron siete Maestros y tenemos tres Maestros desaparecidos; estamos trabajando duro para ir a apoyar a nuestros compañeros en desgracia”, expresó.

Cepeda Salas agradeció que siga llegando la ayuda de los agremiados a los centros de acopio instalados en Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí, Querétaro, Tamaulipas, Nuevo León, Ciudad de México y Estado de México.

También llamó a la comunidad educativa y a la sociedad en general a seguir sumando esfuerzos para ayudar a quienes más lo necesitan.

Abren La Casa del Jubilado

Por otra parte, el líder del SNTE inauguró La Casa del Jubilado en el Centro Recreativo Magisterial de Matamoros, Coahuila, y posteriormente sostuvo un encuentro, en Torreón, con 2 mil 500 jubilados y pensionados de la Sección 35, en La Laguna.

A esa reunión acudió el secretario de Educación de Durango, Guillermo Adame Calderón, en representación del gobernador Esteban Villegas Villarreal.

Ahí, el Cepeda Salas reconoció a los jubilados y pensionados “por su valiosa aportación al sistema educativo y a la organización magisterial; ustedes han hecho grande al SNTE y gracias a ustedes tenemos un sindicato fuerte y unido”.

En su oportunidad, el secretario general de la Sección, Profesor Arturo Díaz González, resaltó el liderazgo de Cepeda Salas y su apoyo para la construcción de la Casa del Jubilado.

“Hoy nos vuelve a demostrar que lo que dice, lo cumple; hace poco prometimos realizar esta obra y aquí estamos, porque para nosotros los jubilados son igual de importantes que los activos, porque somos iguales, trabajadores y, aparte, es un reconocimiento a todo lo que ya hicieron en su momento”, afirmó

Presente también en las actividades del Maestro dirigente, el representante del CEN del SNTE en la Sección 35, Lorenzo Salazar Lozano.

SNTE dispone 10 mil despensas a damnificados; honra a Maestros fallecidos por lluvias