Sube a 70 el número de personas fallecidas por las inundaciones en cinco estados

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó este jueves que el número de víctimas mortales por las intensas lluvias e inundaciones registradas en los últimos días en el país ascendió a 70 personas.

México-Estados Unidos La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, este lunes en Palacio Nacional (José Méndez/EFE)

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria detalló que las muertes se distribuyen de la siguiente manera: 30 en Veracruz, 21 en Hidalgo, 18 en Puebla y una en Querétaro.

Asimismo, Sheinbaum actualizó el número de personas desaparecidas, el cual se mantiene en 72, principalmente en comunidades de la región de la Huasteca, una de las más afectadas por el temporal.

“Lamentablemente son 72 personas no localizadas”, expresó la presidenta, quien señaló que aunque ya se ha logrado ubicar a varias, aún persisten reportes de familiares que no han sido encontrados.

Sheinbaum indicó que la Comisión de Atención a Víctimas y la Comisión Nacional de Búsqueda, ambas de la Secretaría de Gobernación, continúan con las labores en campo para localizar a las personas desaparecidas y brindar apoyo a las familias afectadas.

La mandataria recordó que a través del micrositio oficial www.gob.mx/reporteporlluvias/carreteras-index, desarrollado por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, la ciudadanía puede consultar información actualizada sobre las afectaciones y los reportes de las dependencias federales que atienden la emergencia.