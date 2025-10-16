Tlalnepanta arranca campaña “en redes, no te enredes”, para prevenir riesgos del ciberespacio 

Gobernadora del estado de México, Delfina Gómez La gobernadora del estado de México, Delfina Gómez, dio inicio a la campaña "En redes, no te enredes", que busca prevenir los riesgos del ciberespacio

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez dio inicio a la campaña “En Redes, No Te Enredes”, la cual busca prevenir los riesgos en el ciberespacio.

Acompañada del presidente municipal del municipio de Tlalnepantla, Raciel Pérez Cruz, la mandataria mexiquense, aseveró que se trata de una estrategia integral de prevención, atención y denuncia “para construir entornos digitales libres de violencia”, en la cual se cuenta con la participación y apoyo de expertos y activistas de la protección y el cuidado en el mundo digital.

El presidente municipal de Tlalnepantla, Raciel Pérez Cruz, destacó que Tlalnepantla se suma a esta política pública que permite cuidar el futuro de las generaciones que están inmersas en el uso de la tecnología.

En esta estrategia, iniciativa del gobierno del estado de México, a través de la Secretaría de Mujeres de la entidad, cuyo objetivo es proteger la integridad de las y los mexiquenses en el ciberespacio.

En el Teatro Centenario, ubicado en la colonia San Lorenzo, ante la comunidad estudiantil de Tlalnepantla, la gobernadora Gómez Álvarez detalló que con base en datos del INEGI, el número de usuarios de internet en México es de 100. 2 millones, lo que representa el 83% de la población, por arriba de los 6 años.

Asimismo, enfatizó que los jóvenes de entre 12 a 17 años, pasan en promedio más de cuatro horas diarias frente a una pantalla.

Ante ello, resaltó que, como parte de la citada campaña se implementan actividades a través de los medios de comunicación, redes sociales y centros educativos “para difundir la guía práctica para la prevención y detección de violencias en espacios escolares”.

Aunado a lo anterior, se organizarán talleres y conferencias para generar conciencia respecto de la importancia de proteger a la ciudadanía sobre los riesgos que existen en los entornos virtuales.

Campaña "En redes, no te enredes" En el municipio de Tlalnepantla, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, dio arranque a la campaña "En redes, no te enredes", para fomentar el uso adecuado de entornos digitales libres de violencia

Uso responsable de internet y las redes sociales

En su oportunidad, el presidente municipal Raciel Pérez Cruz destacó que esta campaña del gobierno estatal nace con el objetivo de promover el uso responsable y seguro del internet y de las redes sociales, fomentar la conciencia sobre las violencias digitales, al tiempo de impulsar la prevención en espacios digitales.

“Hoy las redes digitales son una parte esencial de la vida cotidiana, ahí estudiamos, nos informamos, compartimos con amigas, amigos y familias, pero también, lamentablemente, son ya un espacio donde surgen nuevas formas de violencia como el ciberacoso, la extorsión, la suplantación de identidad o la difusión de contenido íntimo sin consentimiento, las cuales pueden tener efectos devastadores, especialmente en las y los adolescentes” apuntó.

Ante tales riesgos, abundó, cobra mayor importancia, debido a que la entidad mexiquense registra el mayor número de usuarios de internet y redes sociales en el país, lo que provoca una alta incidencia de casos de violencia digital.

“Por eso, prevenir, encauzar, educar, sensibilizar, desde ahora, significa proteger el futuro de nuestras generaciones. Desde Tlalnepantla decimos: En Redes, No te Enredes”.

La titular de la Secretaría de Mujeres del Estado de México, Mónica Chávez Durán recriminó las agresiones en medios digitales que atentan contra la dignidad, salud emocional, y convivencia escolar; añadió que esta campaña habrá “cero tolerancia a las violencias en es espacios públicos, escolares y digitales en contra de la niñez, adolescencia y mujeres mexiquenses”.

En el evento, acompañaron a la gobernadora Delfina Gómez, la Subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencia, de la Secretaría de Mujeres del Gobierno Federal, Ingrid Gómez Saracibar; el titular del Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, Miguel Ángel Hernández Espejel; Jenaro Martínez Reyes, secretario general del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México; y la activista, Olimpia Coral Melo, quien dictó una conferencia en la que convocó a reflexionar a la asistencia respecto del uso responsable del internet y las redes sociales.