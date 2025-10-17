Aguinaldo pensionados ISSSTE e IMSS 2025: ¿Cuándo depositan y de cuánto será el pago?

Entrega de aguinaldo a pensionados del IMSS e ISSSTE Una pareja de la tercera camina bajo los intensos rayos del sol en la alcaldía Cuauhtémoc. (Moisés Pablo Nava)

Ya que se acercan los gastos por fin de año, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) han anunciado las fechas en que sus jubilados podrán acceder al pago correspondiente de su aguinaldo.

Estos pagos serán entregados anticipadamente para que los pensionados puedan acceder a las ofertas del Buen Fin que este año se realizará del 13 al 17 de noviembre.

¿Quiénes podrán acceder al pago de aguinaldo en el IMSS?

El IMSS entregará el pago del aguinaldo a sus pensionados el próximo lunes 3 de noviembre, aunado al pago de su pensión mensual. El monto correspondiente al aguinaldo es lo equivalente a un mes de pensión.

Este pago lo recibirán únicamente los pensionados bajo el régimen de la Ley del Seguro Social de 1973, o sea quienes comenzaron a cotizar antes del 1 de julio de 1997 y que se jubilaron por Cesantía en Edad Avanzada o Vejez.

Los pensionados bajo la Ley del 97 del IMSS no podrán recibir aguinaldo ya que su esquema se basa en el ahorro individual administrado por las Afores .

¿Cuándo se depositará el pago del aguinaldo a pensionados del ISSSTE?

El pagó a beneficiarios del ISSSTE se realizará en dos exhibiciones: la primera se realizará el 3 de noviembre junto al pago correspondiente de su pensión.

El segundo pago se entregará el 2 de enero de 2026 junto al pago mensual de su pensión.

El monto total que recibirán los pensionados del ISSSTE es el equivalente a 40 días de pensión, y será entregado únicamente a los pensionados bajo el Régimen Décimo Transitorio, o sea, quienes comenzaron a cotizar antes del 31 de marzo de 2007.