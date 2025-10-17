Avanza recuperación en zonas afectadas: 95% de electricidad restablecida y 121 mil despensas entregadas

El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Ricardo Trevilla Trejo, informó que en los cinco estados afectados por las recientes lluvias se han desplegado 8 mil 389 efectivos para atender a la población damnificada. Hasta el momento, se han evacuado 346 personas y se han realizado 158 operaciones aéreas dentro del Plan DN-III-E, aplicado en sus dos fases: auxilio y recuperación.

El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, en Palacio Nacional (EFE)

Como parte de las acciones de apoyo, la Sedena ha entregado 121 mil 910 despensas, además de habilitar tres puentes aéreos para llevar alimentos, agua y suministros a las zonas más alejadas e incomunicadas, que comprenden 84 comunidades aisladas.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Marina (Semar), Raymundo Pedro Morales Ángeles, señaló que se han desplegado 4 mil 519 elementos en los estados afectados, apoyados con 116 vehículos, 8 aviones, 20 helicópteros, 5 buques, 19 embarcaciones, 10 drones y 42 equipos de maquinaria pesada. Estas acciones refuerzan las labores de rescate, transporte y distribución de ayuda humanitaria.

Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de la Marina,

En el ámbito social, la titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó que hasta el día de ayer se han atendido 72 municipios: 13 en Veracruz, 22 en Hidalgo, 19 en Puebla, 8 en Querétaro y 10 en San Luis Potosí. En total, 38 mil 872 viviendas han sido censadas para evaluar daños y canalizar apoyos. Montiel aseguró que ninguna familia quedará en el desamparo, y que todas las personas afectadas recibirán atención directa.

Secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel

En cuanto al restablecimiento de la energía eléctrica, la directora de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Emilia Calleja, informó que al corte de las 6:00 horas de hoy se registra un 95.4% de restablecimiento del servicio en los estados afectados. Actualmente, 12 mil 370 usuarios permanecen en proceso de reconexión.

Directora general de la CFE, Emilia Calleja Alor (Moisés Pablo Nava)

Por entidad, Querétaro ya alcanzó el 100% de restablecimiento, Veracruz registra el 98%, y Hidalgo y Puebla alcanzan el 90%. En Veracruz, se trabajan reparaciones en 2 líneas de transmisión, 3 subestaciones, y la reposición de 99 postes, 33 transformadores y 81 tramos de cable conductor. En Puebla se atiende la caída de 46 postes, 4 transformadores y 40 tramos de cable, mientras que en Querétaro se reparan 22 postes, 1 transformador y 37 tramos de cable.

Adicionalmente, la CFE avanza en la restauración de la red pública de comunicaciones e internet, con 10 cuadrillas, 10 vehículos y 7 generadores eléctricos, alcanzando un 52% de recuperación en torres de telefonía celular y un 35% de avance en puntos de acceso a internet gratuito en los cinco estados afectados.