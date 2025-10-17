Coahuila se viste de botas y futuro: Manolo Jiménez presenta Expo Coahuila y arranca Rodeo Saltillo 2025

El gobernador Manolo Jiménez Salinas presentó Expo Coahuila, un proyecto que busca transformar a Saltillo en un punto de encuentro para grandes conciertos, convenciones y exposiciones. Un recinto moderno que promete detonar el turismo, los negocios y la inversión en el estado.

El anuncio se dio durante la inauguración del Rodeo Saltillo 2025, evento que marca el inicio del fin de semana más vaquero del año y que reúne a miles de visitantes en torno a la música, la gastronomía y el espíritu del norte.

Coahuila

Acompañado por su esposa Paola López Rodríguez, el alcalde Javier Díaz y su esposa Luly López, así como autoridades estatales y representantes del sector empresarial, el mandatario estatal dio la bienvenida a quienes harán de este festival una gran celebración familiar.

“Saltillo ha sido la capital del rodeo desde los años ochenta, y hoy retomamos con fuerza esta gran tradición para llevarla al siguiente nivel. Este festival representa el orgullo, la cultura y la fortaleza del norte”, expresó Jiménez Salinas.

El gobernador recordó que fue durante su etapa como presidente municipal cuando se reimpulsó este proyecto, y que ahora, en 2025, el objetivo es colocarlo al nivel de los grandes rodeos de San Antonio, Fort Worth y Houston.

Con una ocupación hotelera superior al 90% y una derrama económica histórica, el Rodeo Saltillo 2025 consolida a la capital coahuilense como destino turístico y de espectáculos.

Además, el mandatario subrayó que Expo Coahuila será un recinto de clase mundial que fortalecerá la infraestructura para el turismo de negocios.

“Saltillo es la capital más segura y competitiva del país; ahora vamos por convertirla también en una de las más importantes para exposiciones y convenciones”, puntualizó.

El festival se llevará a cabo del 17 al 19 de octubre, con actividades que mezclan tradición, entretenimiento y orgullo regional.

Coahuila

⸻

Cartelera de actividades y eventos

• Exposición Nacional Angus: 25 ganaderías de todo el país con más de 200 cabezas de ganado.

• Smoke & Grill: campeonato de parrilleros con categorías como Rib Eye Steak, Smoked Pork Ribs, BBQ Freestyle y Fuego en Familia.

• Wine Garden: degustación con más de 22 etiquetas de la Ruta Vinos & Dinos.

• Pequeño Oeste: espacio familiar con granja didáctica, paseos en pony, talleres y juegos temáticos.

• Competencias Estelares: Nacional de Barrileras, Súper Bull y Rodeo de las Estrellas.

• Teatro del Pueblo: presentaciones de El Duelo, La Arrolladora Banda El Limón, Caballo Dorado, El Poder del Norte, William Beckmann y La Leyenda.

⸻

Coahuila reafirma su identidad como la tierra del mejor rodeo de México —donde la tradición, el desarrollo y el orgullo del norte cabalgan juntos hacia el futuro.