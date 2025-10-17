Delgado acude a escuelas afectadas por lluvias para garantizar clases seguras

Presidenta Sheinbaum indicó que ningún niño ni adolescente quede sin estudiar; educación es un derecho, en espacios dignos y seguros, señala titular de la SEP — Para cumplir el compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum POardo, el secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, visitó comunidades educativas afectadas por las recientes lluvias.

El funcionario conoció las necesidades de los alumnos, las escuelas y corroboró labores de limpieza y reparación en los colegios afectadas por los aguaceros en la región de la Huasteca Potosina y en el municipio de Poza Rica, Veracruz.

La SEP informó que su titular agradeció a los Padres de Familia, Maestros y a toda la comunidad educativa que se sumó al tequio junto a los tres órdenes de gobierno para enfrentar, superar la emergencia, y garantizar el regreso seguro a clases.

En la Huasteca, Delgado Carrillo y el secretario de Educación de San Luis Potosí, Juan Carlos Torres Cedillo, infomaron que la mayoría de las escuelas en las zonas afectadas volvieron a clases, “reflejo del compromiso y solidaridad popular potosina”.

El titular de la SEP dijo que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo le encomendó priorizar la seguridad y el bienestar de las comunidades escolares.

Informó que las escuelas en los estados afectados, que presenten algún tipo de riesgo para los estudiantes, serán evaluadas y en su caso reubicadas, para garantizar la seguridad de la comunidad escolar.

“El compromiso de la presidenta Sheinbaum es que ninguna niña, niño y/o adolescente quede sin estudiar; la educación es un derecho y debemos garantizarla en espacios dignos, seguros y con todas las condiciones para el desarrollo integral de nuestras y nuestros estudiantes”, señaló.

Indicó que las 62 escuelas afectadas en San Luis Potosí y las 303 en Veracruz, cuentan con un seguro de Agroasemex, S.A., que garantiza labores de limpieza, desazolve, reposición de mobiliario, equipo, y reparaciones estructurales.

Informó que la SEP ya reabastece de Libros de Texto Gratuitos (LTG) a las escuelas afectadas, para que los estudiantes cuenten con los materiales necesarios.

Delgado acude a escuelas afectadas por lluvias para garantizar clases seguras