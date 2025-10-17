Diputado ‘pocos güevos’, diputado reconvenido por Kenia, coordinador rogón, diputados con miedo, impuesto para las ‘ligas’; oposición saca sus últimas cartas

“Esa es una posición política”, dijo ¡Kenia López Rabadán!, presidenta de la Mesa Directiva en San Lázaro, al diputado morenista Jorge Luis Sánchez, quien desde la curul 16 pidió la palabra por una moción de orden, cuando el priista Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla, aquel que asestó golpes por la espalda a un senador morenista, no hacía uso de la voz, sino del grito, y la estridencia en el pleno era insoportable.

Gutiérrez Mancilla decía “en el (20) 27 ya se les va a acabar. Le quieren cargar los muertos de las refresqueras, no sean cínicos…”

Kenia López Rabadán interrumpió al orador. “¿Con qué objeto, diputado Jorge Luis?”, se dirigió a su izquierda del pleno.

“Moción de orden”, respondió el morenista.

La presidenta de la Cámara baja le cedió la palabra, aunque antes aclaró que se entendían las posiciones (políticas).

“Presidenta, moción de orden. A los diputados de la 4T, de Morena, del Verde, del PT, pedirles, somos mayoría, que no caigamos en las provocaciones de un partido que en el 2030 va a desaparecer”.

Y Kenia López, que aseguró al tomar protesta al cargo que haría valer la libre expresión, sobre todo política, de todos los legisladores.

“Diputado, esa es una ¡posición política!”, pues sí. En eso se basa el debate en el pleno camaral.

La panista Kenia López Rabadán falló a su juramento, calló al diputado morenista, y él aceptó la censura.

Al filo de las 2:00 am, la oposición sacó sus últimas cartas para continuar con un debate, sin presentación de reservas. El uso de la tribuna, con protagonismos pueriles.

El violento Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla pedía reposición de cinco minutos de su tiempo para continuar con su retahíla “ustedes no tienen madre, aguanten vara”, y desde su curul Rubén Moreira gritaba “¡cállate!”, “viene pedo”, y apoyaba “¡alcoholímetro, alcoholímetro, alcoholímetro!”, que gritaban desde tribuna sus diputadas priistas!”

En MC, el legislador usó la tribuna para dirigirse a un diputado de la 4T: “pocos güevos”, lo acusaba de violentar a una integrante de su bancada. Le recordó, aunque nunca dijo su nombre, que él también tiene madre y hermanas.

En el turno de la morenista Dolores Padierna, quien subió a tribuna con contexto sobre la creación del IEPS. Les recordó a los priistas que fue el presidente José López Portillo.

Y les dejó en claro que de esos impuestos la 4T obtendrá 41 mil millones de pesos. El aumento es una medida justa y de prevención.

Desde las curules, las priistas y panistas le gritaron “¡impuestos a las ligas!”

Un legislador de Morena reprochó la falta de sororidad. “Es de miseria”.

La Cámara de Diputados aprobó con 337 votos a favor, 126 en contra y cero abstenciones el dictamen que reforma la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Estableció impuesto de 1.5 pesos por litro a bebidas que contengan cualquier tipo de edulcorantes añadidos.