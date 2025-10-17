Diputados honran memoria de la guardia nacional Stephany, víctima de feminicidio en Acapulco

CDMX — En medio del debate por el dictamen de la reforma a la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2026, el coordinador de la bancada priista en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, pidió un minuto de silencio por el asesinato de la joven elemento de la Guardia Nacional, Stephany Carmona Rojas, de 20 años y víctima de presunto feminicidio a manos del sargento segundo Yair Manuel Ramírez, prófugo desde el pasado martes.

Desde su curul, Moreira Valdez pidió a la panista Paulina Rubio, presidenta en funciones de la Mesa Directiva: “En este momento, en calidad de presidenta, pedirle a usted y a la amabilidad de los presentes que se pueda conceder un minuto de silencio para Stephanie Carmona Rojas. Ella fue elemento de la Guardia Nacional en Acapulco y fue encontrada muerta en el cuartel donde ella laboraba”, expuso el líder parlamentario.

Indicó que en el municipio de Ajalpan, Puebla, de donde ella era originaria, lamenta los acontecimientos. Ella fue asesinada y la versión que corre es que fue en una práctica de tiro. Ella era una mujer y elemento de la Guardia Nacional, y en su pueblo natal hay una gran consternación. Gracias.

Sin embargo, el priista nunca condenó los hechos ni llamó a las autoridades ministeriales ni a ninguna otra, como priista, a no permitir que el presunto feminicidio quede impune.