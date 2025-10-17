Entrega de ganado para Durango atreves del Programa de Producción de Carne de Alta Calidad

meta del programa es entregar mil sementales antes del primer trimestre de 2026

Como parte del Programa Integral de Producción de Carne, el Gobierno realizo la entrega del primer paquete de 200 sementales a productoras y productores de la entidad. Este plan busca producir carne de alta calidad destinada tanto al consumo nacional como a la exportación.

El subsecretario de Agricultura y Desarrollo Rural (Agricultura), Leonel Cota Montaño, informó que la meta del programa es entregar mil sementales antes del primer trimestre de 2026, con una inversión conjunta de 712.5 millones de pesos entre el Gobierno de México y el estatal. Este monto también incluye la construcción de un rastro, la reactivación de almacenes y la adquisición de equipamiento especializado para garantizar carne de primera calidad.

Además, el subsecretario destacó que el proyecto contará con una línea de crédito de 360 millones de pesos, con una tasa preferencial de 8.25 por ciento anual, gestionada a través de FIRA, para fomentar la engorda y la industrialización del ganado.

Cota Montaño añadió que el gobierno de Durango trabajará en conjunto con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) para lograr la certificación sanitaria que permita exportar carne a Estados Unidos y otros países.

Por su parte, el gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, reafirmó su compromiso de garantizar que el proyecto se ejecute de forma eficiente y sin intermediarios.

“No vamos a permitir intermediarios. Las unidades de producción que reciban sementales podrán vender de manera directa a donde quieran y al mejor precio, porque para eso está hecho el programa”, afirmó.

El dirigente de la Unión Ganadera Regional de Durango, Rogelio Soto Ochoa, señaló que este apoyo “nunca se había visto antes en la entidad”, y destacó que es resultado de la coordinación entre el Gobierno Federal y el estatal. “Así tenemos que trabajar, amigos diputados y presidentes municipales, todos de la mano por Durango”, añadió.

En tanto, el secretario de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural del estado, Héctor López Morales, subrayó que el programa representa un cambio importante en la forma de hacer ganadería.

“Ya no estamos pensando solo en vender el ganado en pie, sino en darle valor agregado. Sabemos que no es fácil, pero tenemos que ir cambiando las formas de trabajar”, afirmó.