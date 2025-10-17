Gobiernos estatales activan red de apoyo para Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz

. Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, y Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, durante la conferencia de prensa “Mañanera del Pueblo”. (Galo Cañas Rodríguez)

Durante la Conferencia del Pueblo, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, presentó un detallado informe sobre el despliegue de ayuda humanitaria que diversos gobiernos estatales han realizado en apoyo a las entidades afectadas por recientes contingencias, especialmente en Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz.

La funcionaria destacó la generosidad y coordinación de los estados, que han movilizado brigadas, víveres, equipos especializados y transporte aéreo y terrestre para atender las necesidades urgentes de la población.

Principales apoyos estatales

Baja California y Baja California Sur : Donación de alimentos, medicamentos y herramientas; envío de cinco tráilers con víveres.

: Donación de alimentos, medicamentos y herramientas; envío de cinco tráilers con víveres. Campeche : Cargamento de casi 40 toneladas con víveres, combustible y operadores para Veracruz y Puebla.

: Cargamento de casi 40 toneladas con víveres, combustible y operadores para Veracruz y Puebla. Chiapas : Toneladas de víveres e insumos para prevenir enfermedades transmitidas por mosquitos.

: Toneladas de víveres e insumos para prevenir enfermedades transmitidas por mosquitos. Ciudad de México : Equipos, pipas, retroexcavadoras y 32 centros de acopio activos.

: Equipos, pipas, retroexcavadoras y 32 centros de acopio activos. Colima y Durango : Brigadas de saneamiento y tráilers con servicios de salud.

: Brigadas de saneamiento y tráilers con servicios de salud. Estado de México : Helicóptero, elementos de seguridad y toneladas de alimentos.

: Helicóptero, elementos de seguridad y toneladas de alimentos. Guerrero : Camas, kits de limpieza y aseo personal para Puebla, Veracruz e Hidalgo.

: Camas, kits de limpieza y aseo personal para Puebla, Veracruz e Hidalgo. Michoacán, Morelos y Nayarit : Alimentos no perecederos, medicamentos, unidades móviles, despensas y kits de higiene.

: Alimentos no perecederos, medicamentos, unidades móviles, despensas y kits de higiene. Nuevo León : Helicóptero y 24 toneladas de despensas para Veracruz.

: Helicóptero y 24 toneladas de despensas para Veracruz. Oaxaca : 30 mil despensas distribuidas entre Veracruz y Puebla, además de brigadistas.

: 30 mil despensas distribuidas entre Veracruz y Puebla, además de brigadistas. Quintana Roo : Camiones en camino con víveres recolectados en centros de acopio.

: Camiones en camino con víveres recolectados en centros de acopio. Sinaloa y Sonora : Plantas potabilizadoras de agua.

: Plantas potabilizadoras de agua. Tabasco : Camiones torton con ayuda humanitaria.

: Camiones torton con ayuda humanitaria. Tamaulipas y Tlaxcala : Helicóptero, despensas y camiones desde el primer momento.

: Helicóptero, despensas y camiones desde el primer momento. Yucatán y Zacatecas: Envío de víveres y participación activa en centros de acopio.

Apoyo institucional

La Secretaría de Gobernación también ha participado directamente en las donaciones, mientras que el Senado de la República ha comprometido el envío diario de tráilers con ayuda, con una meta de 80 mil despensas.

Los puntos de recepción de apoyo están distribuidos estratégicamente: en la Ciudad de México, el Campo Militar Número 1; en Puebla, el Recinto Ferial de la SEDENA; y en Veracruz e Hidalgo, las zonas militares correspondientes.

Reconocimiento a la solidaridad

Al concluir su intervención, la secretaria Rodríguez expresó un agradecimiento enfático: “La palabra hoy es: gracias. Gracias a los gobiernos de los estados y a todas las personas que han hecho donaciones para los estados afectados.”