Pensión del Bienestar: ¿Habrá pago doble para los adultos mayores en el mes de noviembre?

Pensión Bienestar Adultos mayores recibirán el último pago del año en Noviembre (Crónica Digital)

Se acerca noviembre y los beneficiarios de la pensión del bienestar esperan con ansias el último depósito del mes noviembre-diciembre, sin embargo, una duda se ha apoderado en redes sociales y en diversos grupos de beneficiarios: ¿habrá pago doble en el mes de noviembre? Aquí la respuesta.

El programa para la Pensión del Bienestar que funge como uno de los pilares del gobierno en turno, se ha posicionado como una fuente de ingresos para los adultos mayores que gozan de la tarjeta de pensión bienestar. En ocasiones, la única.

Este apoyo gubernamental se otorga a todos los adultos mayores de 60 años de nacionalidad mexicana, sin importar su posición económica o bien si disfrutan de alguna otra pensión.

¿Habrá pago doble de la pensión del Bienestar en Noviembre?

En los últimos días, en redes sociales y grupos de beneficiarios de la Pensión para adultos mayores, se ha creado una expectativa con respecto a la posibilidad de recibir un pago doble en este último bimestre del año.

Han circulado el rumor de casos de pensionados que reciben más de un depósito de pensión en sus cuentas, y con motivo de fin de año, se espera que este sea un buen pretexto para recibir un apoyo doble.

¿Pero, realmente esto es así?. Esperamos que no hayas echado la casa por la ventana, ni te hayas endeudado anticipadamente pensando que este último pago será doble o incluso triple, como ha circulado en redes sociales, pues desafortunadamente el pago que está destinado para el bimestre noviembre-diciembre en la pensión Bienestar será de un total de $6200 pesos, el mismo que se ha entregado en todo el año.

La confusión se originó porque algunos usuarios han recibido más de un depósito el mes anterior, lo cual ocurre cuando una persona que es beneficiaria de la pensión Bienestar también recibe de manera simultánea pensiones adicionales, ya sea en IMSS o ISSSTE, lo cual no es el caso de la mayoría.