Pensión Hombres Bienestar de 30 a 64 años: estos son los requisitos recibir 3,200 pesos

Por Areli Méndez C.
Pensión Hombres Bienestar de 30 a 64 años: requisitos y documentos para registrarte
El gobierno mexicano ha lanzado un nuevo programa social enfocado en apoyar a los varones con edades entre los 30 y los 60 años. La Pensión Bienestar para hombres, busca apoyarlos económicamente e impulsar su calidad de vida.

En esta nota te explicaremos cuáles son los requisitos, en qué estados podrás inscribirte y qué documentos necesitas para no quedarte fuera y perder el apoyo.

¿Qué es esta Pensión Bienestar para Hombres y quién puede solicitarla?

El programa es una extensión de los apoyos del gobierno federal, únicamente para hombres con discapacidad permanente, con edades de entre los 30 y 64 años.

Aunque las fechas de registro aun no han sido anunciadas, es importante que cuentes con tu documentación en orden para que en cuando se abra el registro y seas aceptado, puedas beneficiarte con $3,200 pesos bimestrales.

Documentos para recibir Pensión Bienestar para hombres

  • Acta de nacimiento (original y copia)
  • Identificación oficial vigente
  • CURP (original y copia)
  • Comprobante de domicilio (máximo 6 meses de antigüedad)
  • Certificado o constancia médica (documento que certifique tu discapacidad permanente, emitida por institución pública)

En caso de que el solicitante no pueda acudir de forma personal, se puede nombrar a un auxiliar que presente identificación, comprobante de domicilio, CURP y documento que avale parentesco con la persona que solicita el apoyo, además de toda la documentación ya mencionada.

Estados donde sí se puede solicitar la Pensión Bienestar para hombres

  • Baja California
  • Baja California Sur
  • Campeche
  • Chiapas
  • Colima
  • Ciudad de México
  • Estado de México
  • Guerrero
  • Hidalgo
  • Michoacán
  • Morelos
  • Nayarit
  • Oaxaca
  • Puebla
  • Quintana Roo
  • San Luis Potosí
  • Sinaloa
  • Sonora
  • Tabasco
  • Tamaulipas
  • Tlaxcala
  • Veracruz
  • Yucatán
  • Zacatecas

Estados donde no se puede solicitar la Pensión Bienestar para hombres

  • Aguascalientes
  • Chihuahua
  • Coahuila
  • Durango
  • Guanajuato
  • Jalisco
  • Nuevo León
  • Querétaro

En estas entidades el límite de edad es hasta los 29 años, por lo que si vives en alguno de estos lugares y tienes más de 30 años, no podrás hacer el registro.

