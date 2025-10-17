Pensión Hombres Bienestar de 30 a 64 años: estos son los requisitos recibir 3,200 pesos

Pensión Hombres Bienestar de 30 a 64 años: requisitos y documentos para registrarte

El gobierno mexicano ha lanzado un nuevo programa social enfocado en apoyar a los varones con edades entre los 30 y los 60 años. La Pensión Bienestar para hombres, busca apoyarlos económicamente e impulsar su calidad de vida.

En esta nota te explicaremos cuáles son los requisitos, en qué estados podrás inscribirte y qué documentos necesitas para no quedarte fuera y perder el apoyo.

¿Qué es esta Pensión Bienestar para Hombres y quién puede solicitarla?

El programa es una extensión de los apoyos del gobierno federal, únicamente para hombres con discapacidad permanente, con edades de entre los 30 y 64 años.

Aunque las fechas de registro aun no han sido anunciadas, es importante que cuentes con tu documentación en orden para que en cuando se abra el registro y seas aceptado, puedas beneficiarte con $3,200 pesos bimestrales.

Documentos para recibir Pensión Bienestar para hombres

Acta de nacimiento (original y copia)

Identificación oficial vigente

CURP (original y copia)

Comprobante de domicilio (máximo 6 meses de antigüedad)

Certificado o constancia médica (documento que certifique tu discapacidad permanente, emitida por institución pública)

En caso de que el solicitante no pueda acudir de forma personal, se puede nombrar a un auxiliar que presente identificación, comprobante de domicilio, CURP y documento que avale parentesco con la persona que solicita el apoyo, además de toda la documentación ya mencionada.

Estados donde sí se puede solicitar la Pensión Bienestar para hombres

Baja California

Baja California Sur

Campeche

Chiapas

Colima

Ciudad de México

Estado de México

Guerrero

Hidalgo

Michoacán

Morelos

Nayarit

Oaxaca

Puebla

Quintana Roo

San Luis Potosí

Sinaloa

Sonora

Tabasco

Tamaulipas

Tlaxcala

Veracruz

Yucatán

Zacatecas

Estados donde no se puede solicitar la Pensión Bienestar para hombres

Aguascalientes

Chihuahua

Coahuila

Durango

Guanajuato

Jalisco

Nuevo León

Querétaro

En estas entidades el límite de edad es hasta los 29 años, por lo que si vives en alguno de estos lugares y tienes más de 30 años, no podrás hacer el registro.