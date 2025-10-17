¿Que está pasando en Zacatecas? Fuerzas federales lanzan megaoperativo

Megaoperativo Las acciones se llevan a cabo por personal de la Fiscalía y de Fuerzas estatales y federales (EFE)

Se informó la implementación de un “fuerte despliegue operativo” la mañana de este viernes en el municipio de Tabasco, de acuerdo con La Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, en el norte de México, luego de un ataque a elementos de seguridad en la localidad.

A pesar de que no se ha dado información oficial del ataque, la dependencia afirmó que las acciones se llevan a cabo por personal de la Fiscalía y de Fuerzas estatales y federales.

Exhortan a la ciudadanía a mantener la calma y "seguir las indicaciones de la autoridad que se encuentra en el lugar“, extendiendo una invitación a ciudadanas y ciudadanos que, en caso de contar con mayor información respecto actividades ilícitas y personas involucradas, se aproximen con las autoridades que se encuentran en el lugar.

Durante los últimos años, los índices de violencia han incrementado en el estado de Zacatecas debido al enfrentamiento de grupos criminales que se disputan control de rutas y territorio, ubicándolo en el número 18 en el último Índice de Paz.

De acuerdo con reportes oficiales hasta mayo de 2025, el estado registra 73 homicidios dolosos en lo que va del año.

El tenso ambiente de Zacatecas, así como otros estados de México, también provocó que el Departamento de Estado estadounidense emitiera una alerta en la que pidió a sus ciudadanos no viajar a Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas, debido a los altos niveles de violencia y delincuencia.