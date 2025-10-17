Sheinbaum llega a Veracruz para supervisar labores de ayuda y rehabilitación por lluvias

Sheinbaum llega a Poza Rica para supervisar entrega de ayuda humanitaria en comunidades afectadas por la lluvia.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se apersonó en Poza Rica, Veracruz, para supervisar de cerca la entrega de ayuda humanitaria y el desplazamiento de personal médico, en aras de brindar atención a las comunidades afectadas por las lluvias registradas la semana pasada en el Golfo de México.

Al arribar, Sheinbaum subrayó que las acciones que se están tomando forman parte de un esfuerzo conjunto entre dependencias federales, estatales y municipales, a fin de solventar la necesidad de atención médica, alimento y albergue para las familias damnificadas.

“En Poza Rica, Veracruz, supervisamos la entrega de ayuda humanitaria y traslados médicos; en reunión previa evaluamos las zonas afectadas en el estado. Sigue la atención directa a la población”, expresó en un comunicado compartido en sus redes sociales.

La agenda de la presidenta Sheinbaum para atender los daños causados por las precipitaciones contempla también la visita a los estados de Hidalgo y Puebla para seguir con la evaluación de daños y la supervisión de los víveres y demás apoyo entregados.

La jefa del Ejecutivo mencionó que actualmente más de 52 mil servidores públicos del gobierno, además de las autoridades estatales, se hallan desplegados en los estados Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí, los más afectados por las lluvias. En estos territorios, los equipos han proporcionado atención médica, alimentaria y de vivienda a miles de familias.

El gobierno ha hecho el censo de más de 38 mil viviendas afectadas en 72 municipios de los cinco estados que sufrieron daños, con el objetivo de coordinar el suministro de ayuda y la rehabilitación de la infraestructura en las comunidades más necesitados a raíz de las inundaciones.