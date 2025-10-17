SICT reporta atención a 461 incidencias por lluvias y reducción del 56% en localidades incomunicadas

El titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Esteva Medina, informó que entre el 14 y el 17 de octubre se logró un avance significativo en la reducción de localidades incomunicadas, al pasar de 288 a 127, como parte de las acciones de atención a la emergencia derivada de las intensas lluvias registradas en distintas entidades del país.

Jesús Esteva Medina

Como parte de la estrategia de respuesta, se puso en funcionamiento una nueva aplicación, el Sistema Estratégico de Control y Seguimiento de Incidencias, que permite levantar reportes de daños en tiempo real, optimizando así la coordinación y la distribución de recursos en las zonas afectadas.

En total, la SICT atiende 461 incidencias con el apoyo de 47 helicópteros que brindan ayuda aérea, y el despliegue de cerca de 9 mil trabajadores y elementos de las Fuerzas Armadas, quienes realizan labores de apertura de caminos, rescate y entrega de suministros.

Acciones por estado

En Hidalgo, se atienden 309 incidencias, con 131 caminos abiertos, 90 parcialmente abiertos y 88 cerrados, además de 77 localidades incomunicadas. Para estas labores se cuenta con 155 máquinas y 310 trabajadores.

En Puebla, se reportan 51 incidencias, con 9 caminos abiertos, 14 parcialmente abiertos y 28 cerrados, además de 13 localidades incomunicadas. Las tareas son apoyadas por 36 máquinas y 100 trabajadores.

En Querétaro, se trabaja en 38 incidencias, con 18 caminos abiertos, 19 parcialmente abiertos y solo uno cerrado. No se reportan comunidades incomunicadas. Participan 15 máquinas y 36 trabajadores.

En San Luis Potosí, se mantienen 18 caminos abiertos, con el apoyo de 31 máquinas y 36 trabajadores.

En Veracruz, se atienden 45 incidencias, con 30 caminos abiertos, 9 parcialmente abiertos y 6 cerrados, así como 37 localidades incomunicadas. En estas labores participan 133 máquinas y 203 trabajadores.

Finalmente, en el marco de la emergencia, Esteva Medina recordó que este 17 de octubre se conmemoran 100 años del Día del Caminero, fecha en la que extendió un reconocimiento a todas las personas dedicadas a construir y mantener la infraestructura vial del país, especialmente a quienes hoy trabajan sin descanso para restablecer la comunicación en las zonas afectadas.