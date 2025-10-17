SNTE elige Diálogo sobre paros; Confía en Sheinbaum para dignificar Magisterio: Cepeda

A nosotros sí nos importa que alumnos estén todos los días en aulas; por eso agotamos la vía del diálogo antes que el desorden, señala Alfonso Cepeda Salas — Porque con el ejemplo también se educa, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) privilegia el diálogo y no la suspensión de labores para hacer escuchar sus demandas, dijo su secretario general, Alfonso Cepeda Salas.

Al encabezar en Jalisco ante 2 mil trabajadores el Encuentro de la Unidad Sindical, añadió que los Maestros tienen claro su compromiso y vocación con los niños y jóvenes del país para que todos los días reciban educación de calidad.

“Privilegiaremos siempre la ruta del diálogo para alcanzar los mejores acuerdos; a nosotros sí nos interesa la calidad de la educación pública, sí nos importa que vayan todos los días nuestros alumnos, los estudiantes, a recibir educación, a formarse en las aulas, bajo la sapiencia de ustedes, las Maestras y Maestros de grupo”, expresó.

Por eso, dijo, “a menos de que sea estrictamente necesario, no convocamos con frecuencia a paros, ni a hacer desorden, agotamos la vía del diálogo”.

Confianza en Presidenta,Fuera USICAMM

Reconoció que “la doctora Claudia Sheinbaum Pardo es “a Presidenta de la Educación” y por lo tanto el SNTE confía en que se atiendan las exigencias del Magisterio.

Entre estas mencionó la reforma a la Ley del ISSSTE, “para mejorar las pensiones de quienes se jubilen; la reforma a la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, para desaparecer laUSICAMM que tanto ha dañado los derechos de los docentes”.

También mencionó la expedición de las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo, para garantizar que patrones, mandatarios y funcionarios se abstengan de intervenir en la vida interna de los sindicatos.

En el Encuentro de la Unidad Sindical con secretarios generales delegacionales y representantes de centros de trabajo de las Secciones 16 y 47, Cepeda Salas resaltó la “fortaleza que significa luchar juntos por el mismo objetivo en todo el país, la defensa de los trabajadores de la educación y de la escuela pública”.

El Maestro dirigente presentó un informe sobre “los logros alcanzados y afirmó que, en unidad; el SNTEcontinuará avanzando por mejores condiciones de vida para los trabajadores de la educación y sus familias.

Por su parte, el secretario general de la Sección 16, profesor Leonel de Jesús Mayorga Anaya, afirmó que “el SNTE, después de 81 años de vida sigue de pie y más firme que nunca, gracias a los representantes sindicales en todas las escuelas, aquellas que están más retiradas en las zonas rurales, donde se fortalece nuestra organización sindical”.

Añadió que gracias al gran esfuerzo que los Maestros hacen todos los días, las secciones 16 y 47 siguen de pie, y “con el liderazgo del maestro Alfonso Cepeda Salas, estamos juntos escribiendo la historia del SNTE”.

En su oportunidad, el secretario general de la Sección 47, profesor Iván Ilich González Contreras, enalteció el acompañamiento de la dirigencia del SNTE que encabeza Cepeda Salas.

También comentó el trabajo coordinado con la estructura sindical de Jalisco para lograr mejores condiciones laborales en beneficio de los trabajadores de la educación en la entidad, y la unidad que fortalece al sindicato en el estado.

Jalisco, Mejores Condiciones a Maestros

SNTE Alfonso Cepeda Salas Alfonso Cepeda Salas, líder del SNTE, y el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, se reunieron en esa entidad. (SNTE)

Posteriormente, el dirigente nacional se reunió con el gobernador de Jalisco, Jesús Pablo Lemus Navarro, para dialogar el avance en la atención de las demandas y mejoras de las condiciones laborales de los trabajadopres educativos.

Acompañaron al Maestro Cepeda Salas los secretarios generales de las secciones 16 y 47, así como el secretario general de Gobierno de Jalisco, Salvador Zamora Zamora.

Finalmente, el líder del SNTE recordó que también es compromiso del sindicato contribuir a la creación de ambientes seguros, libres de cualquier forma de violencia y discriminación.

Presentes también en los eventos, los representantes del Comité Ejecutivo Nacional del SNTE en las secciones 16 y 47, profesores José Mendívil Zazueta y Clara Eugenia Gurrola Zamora, respectivamente.

SNTE elige Diálogo sobre paros; Confía en Sheinbaum para dignificar Magisterio: Cepeda